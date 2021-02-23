https://ria.ru/20210223/veto-1598684009.html

Постпред Украины при ООН захотел лишить Россию права вето в Совбезе

Постпред Украины при ООН захотел лишить Россию права вето в Совбезе

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совете Безопасности. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T19:58

2021-02-23T19:58

2021-02-23T21:36

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совете Безопасности.Во вторник в ГА ООН проходит заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины".Кислица потребовал постоянно напоминать Москве "о ее обязательствах как стороны конфликта". "Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии", — сказал Кислица.По его мнению, России "не должно быть позволено использовать право вето".Кислица также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН "не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт"."Он будет закрыт, когда российские военные будут выведены, как они были выведены одним февральским днем из Афганистана", — указал он.Кислица отметил, что "суверенный контроль Украины над своей государственной границей должен быть возобновлен" и что "миротворцы ООН являются одним из вариантов, который мог бы сыграть важную роль в мониторинге".Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины. Сам Кислица также не приводил никаких доказательств своих утверждений.Между тем на недавнем заседании СБ ООН глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что наблюдатели не видели российских военных в Донбассе.При этом постпред России при ООН Василий Небензя по пунктам доказал, что Киев до конца не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений.Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Они, в частности, требуют, чтобы Россия исполняла договоренности, в то время как она не участвует в конфликте.В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года. Глава офиса президента Украины, в свою очередь, называл минские договоренности "невыполнимыми". Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж договоренностей и не уклоняться от диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20201203/ukraina-1587581620.html

https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/ukraina-1598663176.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585280211.html

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россия, обсе, василий небензя, совет безопасности оон, владимир путин, москва, севастополь, оон, в мире