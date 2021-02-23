https://ria.ru/20210223/velikobritaniya-1598629232.html

Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у телеканала CGTN в Британии

Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у телеканала CGTN в Британии

Причина отзыва лицензии на вещание в Великобритании у китайского телеканала CGTN не выглядит убедительной, разделение производства контента и вещания сейчас... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:26

2021-02-23T08:26

2021-02-23T08:26

ofcom

великобритания

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китай

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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Причина отзыва лицензии на вещание в Великобритании у китайского телеканала CGTN не выглядит убедительной, разделение производства контента и вещания сейчас стало обычным явлением для СМИ, заявил РИА Новости профессор института журналистики и коммуникации при Цзинаньском университете У Фэй.В феврале британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. После этого главное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания BBC World News в стране из-за "нарушения требований к освещению событий" и "подрыв национальных интересов КНР".У Фэй указал, что Великобритания отозвала лицензию CGTN по причине того, что за вещание телеканала и создание его контента отвечают разные компании, то есть владелец лицензии на вещание не контролирует то, что выходит в эфир. "Однако в соответствии с нынешними потребностями конвергентных СМИ создание контента, будь то новости или передачи, и вещание разделены, это общая международная тенденция", - отметил аналитик.Эксперт пояснил, что, к примеру, для вещания в отелях в материковом Китае и даже Гонконге тому же телеканалу BBC нужно найти агента, разделение производства и вещания - нормальное явление в нынешних условиях. "Поэтому причина, по которой у CGTN в Великобритании отозвали лицензию, неубедительна", - подчеркнул У Фэй.Комментируя утверждения, что CGTN нарушает принципы беспристрастности, честности и персональной тайны, а также аналогичные обвинения китайского регулятора в отношении BBC, эксперт заявил, что по характеру работы CGTN и BBC идентичны - оба канала являются "голосом" своих стран. "Если Великобритания обвиняет Китай в нарушении правдивости, непредубежденности и честности новостей, тогда эта проблема будет и у BBC. Оба телеканала выполняют свои обязанности и следуют своим собственным требованиям к новостям в том, что касается распространения "голоса" Великобритании каналом BBC и "голоса" Китая каналом CGTN", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что CGTN, распространяя "голос" Китая, не вмешивается во внутренние дела Великобритании, а канал BBC дает "очень много неуместных оценок внутренней политики Китая, включая гонконгский вопрос". "Таким образом, CGTN в своих репортажах лишь распространяет "голос" Китая, а BBC не только распространяет "голос" Великобритании, но также необоснованно осуждает и критикует внутренние дела других стран… CGTN по крайней мере не нанес вреда государственным интересам Великобритании", - подчеркнул аналитик.

https://ria.ru/20210204/velikobritaniya-1596033139.html

https://ria.ru/20210211/veschanie-1597119708.html

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ofcom, великобритания, гонконг, китай, в мире