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Мясников объяснил необходимость вакцинировать группы риска
Мясников объяснил необходимость вакцинировать группы риска
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, почему людям, находящимся в группах риска по коронавирусу, необходимо пройти вакцинацию. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:44
2021-02-23T16:44
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, почему людям, находящимся в группах риска по коронавирусу, необходимо пройти вакцинацию.По его словам, официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно.Из-за этого реальные показатели летальных исходов на порядок ниже, чем официальные, и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что вакцинация эффективна, только когда ее проводят повсеместно. Он призвал все страны прививать своих граждан, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников объяснил необходимость вакцинировать группы риска

10:44 23.02.2021 (обновлено: 16:44 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 фев РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, почему людям, находящимся в группах риска по коронавирусу, необходимо пройти вакцинацию.
По его словам, официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно.
Из-за этого реальные показатели летальных исходов на порядок ниже, чем официальные, и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.

"Поэтому так важна вакцинация именно групп риска", — заявил врач.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что вакцинация эффективна, только когда ее проводят повсеместно. Он призвал все страны прививать своих граждан, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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