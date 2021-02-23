https://ria.ru/20210223/vaktsinatsiya-1598638118.html
Мясников объяснил необходимость вакцинировать группы риска
Мясников объяснил необходимость вакцинировать группы риска
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, почему людям, находящимся в группах риска по коронавирусу, необходимо пройти вакцинацию. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:44
2021-02-23T10:44
2021-02-23T16:44
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, почему людям, находящимся в группах риска по коронавирусу, необходимо пройти вакцинацию.По его словам, официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно.Из-за этого реальные показатели летальных исходов на порядок ниже, чем официальные, и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что вакцинация эффективна, только когда ее проводят повсеместно. Он призвал все страны прививать своих граждан, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598579183.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество