https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598681522.html
Литва готова поделиться с Украиной остатками вакцины от коронавируса
Литва готова поделиться с Украиной остатками вакцины от коронавируса
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил заверения от своего литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса в том, что Литва может поделиться остатками... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T19:23
2021-02-23T19:23
2021-02-23T20:17
распространение коронавируса
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максим степанов
дмитрий кулеба
здоровье - общество
astrazeneca
мид украины
владимир зеленский
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил заверения от своего литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса в том, что Литва может поделиться остатками вакцины от коронавируса.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с разными странами, в том числе с Польшей, которые будут отдавать ей избытки вакцин от коронавируса."Я очень благодарен Габриелюсу за то, что он сообщил, что, когда у Литвы появится избыток своей вакцины, она с радостью поделится ею с Украиной", - заявил Кулеба на совместном брифинге с Ландсбергисом во вторник.Вместе с тем Ландсбергис сообщил на брифинге, что пока не готов озвучить сроки, когда Литва сможет предоставить Украине вакцину. Он также сказал, что Украина большая страна, поэтому литовских остатков вакцины не хватит, чтобы полностью обеспечить вакцинацию в стране.Украинский министр здравоохранения Максим Степанов во вторник сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/vaktsina-1595094957.html
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коронавирус covid-19, максим степанов, дмитрий кулеба, здоровье - общество, astrazeneca , мид украины, владимир зеленский, польша, литва, украина, в мире