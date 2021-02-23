https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598676398.html

В Сан-Марино прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

В Сан-Марино прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла 23 февраля в Республику Сан-Марино, сообщили журналистам во вторник в российском... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T18:11

2021-02-23T18:11

2021-02-23T18:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

сан-марино

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла 23 февраля в Республику Сан-Марино, сообщили журналистам во вторник в российском посольстве."Первая партия вакцины "Спутник V" 23 февраля прибыла в Республику Сан-Марино. Договорённость между правительством Республики Сан-Марино и Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского препарата стала ещё одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя странами. Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции", - отметили в дипмиссии.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.

россия

сан-марино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сан-марино, в мире