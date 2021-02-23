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В Сан-Марино прибыла первая партия вакцины "Спутник V"
В Сан-Марино прибыла первая партия вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла 23 февраля в Республику Сан-Марино, сообщили журналистам во вторник в российском... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T18:11
2021-02-23T18:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
сан-марино
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла 23 февраля в Республику Сан-Марино, сообщили журналистам во вторник в российском посольстве."Первая партия вакцины "Спутник V" 23 февраля прибыла в Республику Сан-Марино. Договорённость между правительством Республики Сан-Марино и Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского препарата стала ещё одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя странами. Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции", - отметили в дипмиссии.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сан-марино, в мире

В Сан-Марино прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

18:11 23.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла 23 февраля в Республику Сан-Марино, сообщили журналистам во вторник в российском посольстве.
"Первая партия вакцины "Спутник V" 23 февраля прибыла в Республику Сан-Марино. Договорённость между правительством Республики Сан-Марино и Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского препарата стала ещё одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя странами. Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции", - отметили в дипмиссии.
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСан-МариноВ мире
 
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