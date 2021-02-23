На Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19, заявил во вторник на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Украинский министр здравоохранения Максим Степанов во вторник сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Ляшко сообщил, что вакцинация в стране начнется в семи областях и Киеве в среду, первыми вакцинируют медиков, работающих с зараженными коронавирусом.
"Вчера на Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID-19 – это препарат Covishield AstraZeneca рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute (Индия), а также зарегистрирована вакцина Pfizer ", - сказал Ляшко.
Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В ходе этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.