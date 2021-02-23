https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598670826.html

На Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса

На Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19, заявил во вторник на брифинге главный санитарный врач страны... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:59

2021-02-23T16:59

2021-02-23T16:59

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

виктор ляшко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

украина

в мире

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19, заявил во вторник на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.Украинский министр здравоохранения Максим Степанов во вторник сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Ляшко сообщил, что вакцинация в стране начнется в семи областях и Киеве в среду, первыми вакцинируют медиков, работающих с зараженными коронавирусом."Вчера на Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID-19 – это препарат Covishield AstraZeneca рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute (Индия), а также зарегистрирована вакцина Pfizer ", - сказал Ляшко.Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В ходе этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, виктор ляшко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, украина, в мире