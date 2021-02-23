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На Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса
На Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19, заявил во вторник на брифинге главный санитарный врач страны... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:59
2021-02-23T16:59
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
виктор ляшко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
украина
в мире
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19, заявил во вторник на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.Украинский министр здравоохранения Максим Степанов во вторник сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Ляшко сообщил, что вакцинация в стране начнется в семи областях и Киеве в среду, первыми вакцинируют медиков, работающих с зараженными коронавирусом."Вчера на Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID-19 – это препарат Covishield AstraZeneca рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute (Индия), а также зарегистрирована вакцина Pfizer ", - сказал Ляшко.Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В ходе этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
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вакцина pfizer/biontech, виктор ляшко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса

16:59 23.02.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса COVID-19, заявил во вторник на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Украинский министр здравоохранения Максим Степанов во вторник сообщил, что прибывшая на Украину первая партия вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 проходит процедуру растаможивания, после этого препарат будет распределен по регионам. Ляшко сообщил, что вакцинация в стране начнется в семи областях и Киеве в среду, первыми вакцинируют медиков, работающих с зараженными коронавирусом.
"Вчера на Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID-19 – это препарат Covishield AstraZeneca рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute (Индия), а также зарегистрирована вакцина Pfizer ", - сказал Ляшко.
Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В ходе этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechВиктор ЛяшкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
 
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