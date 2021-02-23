https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598669712.html

Бразилия одобрила вакцину от коронавируса Pfizer

Бразилия одобрила вакцину от коронавируса Pfizer

Бразильский санитарный регулятор Anvisa выдал разрешение на использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, передает агентство Франс РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:46

2021-02-23T16:46

2021-02-23T18:37

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Бразильский санитарный регулятор Anvisa выдал разрешение на использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей организации."Мне доставляет большое удовольствие сообщить, что после проверки, которая заняла 17 дней, (регулирующие органы) выдали первое разрешение на широкое использование вакцины против COVID-19", - заявил директор Anvisa Антонио Барра Торрес.Он добавил, что разрешение подразумевает использование вакцины от Pfizer и BioNTech не только в экстренных случаях.Отмечается, что в настоящее время власти Бразилии еще не получили одобренную вакцину.В Бразилии для экстренного использования сейчас одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac. Кроме того, агентство Anvisa освободило от необходимости в регистрации вакцины, поставляемые по линии международного механизма COVAX.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html

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astrazeneca , бразилия, в мире