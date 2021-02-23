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https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598658195.html
Гайана зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Гайана зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:33
2021-02-23T18:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
гайана
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана ... Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Государства Южной Америки продолжают демонстрировать высокий интерес к вакцине "Спутник V", и сегодня мы объявляем о регистрации препарата в Гайане. "Спутник V" зарегистрирован уже в 33 странах и вносит важный вклад в глобальную борьбу с пандемией", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, гайана, в мире

Гайана зарегистрировала вакцину "Спутник V"

14:33 23.02.2021 (обновлено: 18:38 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана ... Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.
"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
"Государства Южной Америки продолжают демонстрировать высокий интерес к вакцине "Спутник V", и сегодня мы объявляем о регистрации препарата в Гайане. "Спутник V" зарегистрирован уже в 33 странах и вносит важный вклад в глобальную борьбу с пандемией", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
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В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийГайанаВ мире
 
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