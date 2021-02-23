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Вакцину AstraZeneca зарегистрировали на Украине
Вакцину AstraZeneca зарегистрировали на Украине
Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:27
2021-02-23T13:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.Ранее заявку о госрегистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали в государственный экспертный центр министерства здравоохранения. Позднее аналогичную заявку подала Pfizer. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выразил надежду, что первая партия вакцины AstraZeneca от коронавируса прибудет в страну утром 23 февраля.В ведомстве пояснили, что вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.Также в пресс-службе добавили, что вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield. Вакцина с этим названием, которая прибывает на Украину во вторник, официально зарегистрирована.
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Вакцину AstraZeneca зарегистрировали на Украине

10:27 23.02.2021 (обновлено: 13:57 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее заявку о госрегистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали в государственный экспертный центр министерства здравоохранения. Позднее аналогичную заявку подала Pfizer. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выразил надежду, что первая партия вакцины AstraZeneca от коронавируса прибудет в страну утром 23 февраля.
"Вчера минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В ведомстве пояснили, что вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.
Также в пресс-службе добавили, что вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield. Вакцина с этим названием, которая прибывает на Украину во вторник, официально зарегистрирована.
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