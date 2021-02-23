https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598637404.html

Вакцину AstraZeneca зарегистрировали на Украине

Вакцину AstraZeneca зарегистрировали на Украине

Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:27

2021-02-23T10:27

2021-02-23T13:57

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.Ранее заявку о госрегистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали в государственный экспертный центр министерства здравоохранения. Позднее аналогичную заявку подала Pfizer. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выразил надежду, что первая партия вакцины AstraZeneca от коронавируса прибудет в страну утром 23 февраля.В ведомстве пояснили, что вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.Также в пресс-службе добавили, что вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield. Вакцина с этим названием, которая прибывает на Украину во вторник, официально зарегистрирована.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html

украина

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