https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598626830.html

В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T07:03

2021-02-23T07:03

2021-02-23T07:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 23 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения страны.По его словам, регистрация вакцины позволит "в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции".Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в начале марта 2020 года. На настоящий момент число случаев заражения вирусом превысило 86 тысяч. Умерли 1460 человек."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

россия

киргизия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, киргизия, в мире