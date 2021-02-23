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Распространение коронавируса
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В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"
В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T07:03
2021-02-23T07:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 23 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения страны.По его словам, регистрация вакцины позволит "в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции".Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в начале марта 2020 года. На настоящий момент число случаев заражения вирусом превысило 86 тысяч. Умерли 1460 человек."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, киргизия, в мире

В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

07:03 23.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БИШКЕК, 23 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, регистрация вакцины позволит "в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции".
Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в начале марта 2020 года. На настоящий момент число случаев заражения вирусом превысило 86 тысяч. Умерли 1460 человек.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКиргизияВ мире
 
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