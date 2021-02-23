https://ria.ru/20210223/ucheniya-1598624260.html

Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T03:12

2021-02-23T03:12

2021-02-23T03:58

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в мире

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.Ранее в Минобороны России анонсировали два масштабных учения ВДВ с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут на полигонах Опук в Крыму и Дубровичи в Рязанской области.Как заявил Наев, цель украинских учений - "совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья".По его словам, в ходе учений подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.Ранее в понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".Украинские государственные деятели и эксперты также регулярно выступают с воинственными заявлениями в адрес России. Ранее в СВР Украины заявили, что Москва якобы намерена взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Политолог Зиновий Свереда предлагал захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор", а также взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины обещал сделать тему Крымского полуострова "адской" для Москвы и "поднять украинский флаг над Симферополем".В Министерстве обороны России не раз отмечали, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации военных угроз для страны.

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/krym-1598500979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, украина, в мире