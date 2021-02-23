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Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T03:12
2021-02-23T03:58
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.Ранее в Минобороны России анонсировали два масштабных учения ВДВ с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут на полигонах Опук в Крыму и Дубровичи в Рязанской области.Как заявил Наев, цель украинских учений - "совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья".По его словам, в ходе учений подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.Ранее в понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".Украинские государственные деятели и эксперты также регулярно выступают с воинственными заявлениями в адрес России. Ранее в СВР Украины заявили, что Москва якобы намерена взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Политолог Зиновий Свереда предлагал захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор", а также взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины обещал сделать тему Крымского полуострова "адской" для Москвы и "поднять украинский флаг над Симферополем".В Министерстве обороны России не раз отмечали, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации военных угроз для страны.
https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/krym-1598500979.html
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республика крым, украина, в мире

Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

03:12 23.02.2021 (обновлено: 03:58 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
Ранее в Минобороны России анонсировали два масштабных учения ВДВ с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут на полигонах Опук в Крыму и Дубровичи в Рязанской области.
Как заявил Наев, цель украинских учений - "совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья".
По его словам, в ходе учений подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:42
"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией
Ранее в понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".
Украинские государственные деятели и эксперты также регулярно выступают с воинственными заявлениями в адрес России. Ранее в СВР Украины заявили, что Москва якобы намерена взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Политолог Зиновий Свереда предлагал захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор", а также взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины обещал сделать тему Крымского полуострова "адской" для Москвы и "поднять украинский флаг над Симферополем".
В Министерстве обороны России не раз отмечали, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации военных угроз для страны.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 18:23
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