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Тверская область
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В Тверском СВУ открыли современный ФОК
В Тверском СВУ открыли современный ФОК
В Тверском суворовском военном училище во вторник открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:19
2021-02-23T16:19
тверская область
россия
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
общество
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ТВЕРЬ, 23 фев – РИА Новости. В Тверском суворовском военном училище во вторник открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба областного правительства.Комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий воспитанников по плаванию, водному поло, хоккею с шайбой, фигурному катанию. Комплекс включает в себя 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками и ледовую площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест."В Тверском суворовском училище созданы все возможности для обучения, занятий спортом и воспитания будущих офицеров. Сегодня училище входит в число лучших в Российской Федерации, и его выпускники подтверждают это высокое звание", - заявил губернатор области Игорь Руденя на церемонии открытия комплекса. Пресс-служба напоминает, что комплекс зданий училища был построен в рекордно короткие сроки и включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.Кроме того, в новом комплексе зданий суворовцы получили в пользование обустроенные комнаты досуга, многофункциональную библиотеку, просторный музей с редкими экспонатами. Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле. Тверское СВУ – старейшее из всех суворовских училищ России, оно было открыто в 1943 году, первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. -0-
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РИА Новости
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россия, игорь руденя, тверское суворовское военное училище, общество

В Тверском СВУ открыли современный ФОК

16:19 23.02.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиФизкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 фев – РИА Новости. В Тверском суворовском военном училище во вторник открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба областного правительства.
Комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий воспитанников по плаванию, водному поло, хоккею с шайбой, фигурному катанию. Комплекс включает в себя 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками и ледовую площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиФизкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище
"В Тверском суворовском училище созданы все возможности для обучения, занятий спортом и воспитания будущих офицеров. Сегодня училище входит в число лучших в Российской Федерации, и его выпускники подтверждают это высокое звание", - заявил губернатор области Игорь Руденя на церемонии открытия комплекса.
Пресс-служба напоминает, что комплекс зданий училища был построен в рекордно короткие сроки и включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.
Кроме того, в новом комплексе зданий суворовцы получили в пользование обустроенные комнаты досуга, многофункциональную библиотеку, просторный музей с редкими экспонатами.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиФизкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверском суворовском военном училище
Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.
Тверское СВУ – старейшее из всех суворовских училищ России, оно было открыто в 1943 году, первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. -0-

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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиОткрытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Тверском суворовском военном училище
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Тверском суворовском военном училище - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Тверском суворовском военном училище
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеОбщество
 
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