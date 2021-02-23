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В Тверском СВУ открыли современный ФОК

В Тверском СВУ открыли современный ФОК

В Тверском суворовском военном училище во вторник открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:19

2021-02-23T16:19

2021-02-23T16:19

тверская область

россия

игорь руденя

тверское суворовское военное училище

общество

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ТВЕРЬ, 23 фев – РИА Новости. В Тверском суворовском военном училище во вторник открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба областного правительства.Комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий воспитанников по плаванию, водному поло, хоккею с шайбой, фигурному катанию. Комплекс включает в себя 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками и ледовую площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест."В Тверском суворовском училище созданы все возможности для обучения, занятий спортом и воспитания будущих офицеров. Сегодня училище входит в число лучших в Российской Федерации, и его выпускники подтверждают это высокое звание", - заявил губернатор области Игорь Руденя на церемонии открытия комплекса. Пресс-служба напоминает, что комплекс зданий училища был построен в рекордно короткие сроки и включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.Кроме того, в новом комплексе зданий суворовцы получили в пользование обустроенные комнаты досуга, многофункциональную библиотеку, просторный музей с редкими экспонатами. Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле. Тверское СВУ – старейшее из всех суворовских училищ России, оно было открыто в 1943 году, первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, тверское суворовское военное училище, общество