https://ria.ru/20210223/tikhanovskaya-1598694336.html

Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"

Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова предоставить президенту республики Александру Лукашенко гарантии... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T22:45

2021-02-23T22:45

2021-02-23T22:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

дмитрий гордон

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова предоставить президенту республики Александру Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с высшего государственного поста."Как это обычно делается - маленький домик с охраной личной - да", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, готова ли предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста. Во вторник на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона размещено интервью с Тихановской.По словам оппозиционного политика, предоставление таких гарантий "должно стать итогом переговоров" с белорусскими властями.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Осенью акции протеста переместились с центральных улиц во дворы жилых домов. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210223/protesty-1598693064.html

https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598459805.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, дмитрий гордон, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире