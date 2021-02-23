Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldСветлана Тихановская
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова предоставить президенту республики Александру Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с высшего государственного поста.
"Как это обычно делается - маленький домик с охраной личной - да", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, готова ли предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста. Во вторник на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона размещено интервью с Тихановской.
По словам оппозиционного политика, предоставление таких гарантий "должно стать итогом переговоров" с белорусскими властями.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Осенью акции протеста переместились с центральных улиц во дворы жилых домов. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>