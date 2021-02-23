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Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали новую компанию
Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали новую компанию
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Новости" с уставным капиталом 3,58 доллара,... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T20:45
2021-02-23T20:45
александр ткаченко (украина)
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Новости" с уставным капиталом 3,58 доллара, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко."Запрещенная "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Зарегистрирована эта ОООшка 18 февраля - буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире. Учредителями нового ООО являются 100 человек. Всего. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, похоже, что бывшие владельцы каналов ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию."Однако, сколько новых ОООшек за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", - отметил он.По данным сайта YouControl, на котором содержится информация регистрации ООО, одним из учредителей является гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.Совет нацбезопасности и обороны Украины на минувшей неделе принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/kanaly-1595890846.html
https://ria.ru/20210205/telekanaly-1596255818.html
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александр ткаченко (украина), россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире

Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали новую компанию

20:45 23.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Новости" с уставным капиталом 3,58 доллара, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Запрещенная "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Зарегистрирована эта ОООшка 18 февраля - буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире. Учредителями нового ООО являются 100 человек. Всего. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн", - написал он в своем Telegram-канале.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:02
"Враждебный контент". Киев выступил с призывом к YouTube по телеканалам
По его словам, похоже, что бывшие владельцы каналов ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию.
"Однако, сколько новых ОООшек за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", - отметил он.
По данным сайта YouControl, на котором содержится информация регистрации ООО, одним из учредителей является гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.
Совет нацбезопасности и обороны Украины на минувшей неделе принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 21:40
В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 14:55
Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным
 
Александр Ткаченко (Украина)РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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