Как ордену тамплиеров удалось дожить до наших дней

Как ордену тамплиеров удалось дожить до наших дней

Знаменитые рыцари-тамплиеры не дают покоя историкам: учечные спорят о том, как орден "воинов-монахов" стал самой могущественной организацией Средневековья.

2021-02-23T08:00

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Знаменитые рыцари-тамплиеры не дают покоя историкам: учечные спорят о том, как орден "воинов-монахов" стал самой могущественной организацией Средневековья. Не унимаются и конспирологи — верят, что "храмовники" все еще управляют миром и тщательно оберегают свои тайны. Корреспондент РИА Новости разобрался в истории тамплиеров и выяснил, чем они занимаются сегодня. Люди в одеянияхНесколько рослых французов в белом одеянии с красным крестом по центру проходят через ворота в сторону большого храма. Люди в черных рясах, простые паломники и уличные попрошайки с удивлением оглядываются на них. Те, не обращая внимания, медленно шагают к церкви. Возле нее троекратно крестятся. И произносят: "Мы здесь для того, чтобы охранять ваши святыни". Примерно таким был первый день существования ордена тамплиеров, основанного в Иерусалиме в 1118 году графом Гуго де Пейном из Шампани. Хотя описанная выше картина произошла не на Святой Земле, а в Киеве — спустя восемь столетий.Появление людей в странных одеяниях на территории Киево-Печерской лавры в декабре 1994-го обернулось скандалом. Загадочные гости попросили наместника монастыря дать им здания "для штаб-квартиры ордена тамплиеров в СНГ". Что тот ответил, неизвестно. Однако новость быстро разлетелась по украинской столице. Уже вечером несколько десятков верующих совершили крестный ход вокруг обители и вынудили "храмовников" покинуть ее стены."Внедрение этого ордена, у которого достаточно скандальное прошлое, на территорию святой обители православными верующими в Киеве воспринимается как оскорбление",— тиражировали тогда газеты фразу известного украинского искусствоведа и защитника киевской старины Михаила Дегтярева. История тамплиеров и вправду неоднозначная. В самом начале члены ордена официально назвали себя "Бедными рыцарями храма Соломона". Их долг был охранять святыни Палестины — прежде всего церковь Гроба Господня и гору, где некогда стоял ветхозаветный Иерусалимский храм. Кроме зданий, рыцари поклялись защищать и паломников. Помогать нищим, привечать сирот. Причем безвозмездно: тамплиеры принимали монашеские обеты. Ничего своего, даже лошадь — и та на двоих. Впечатленный благими намерениями тамплиеров, король Иерусалима Болдуин II дал им для штаб-квартиры храм Соломона — так называлась после завоевания города крестоносцами мечеть Аль-Акса. В 1099 году ее освятили в качестве христианской церкви. За пару десятков лет "воинами-монахами" стали многие известные и могущественные люди своего времени. Ордену покровительствовал сам папа Римский. В 1139-м он освободил его от уплаты общеобязательного для западных христиан церковного налога. "Бедные рыцари храма Соломона" благодаря пожертвованиям сказочно разбогатели.Два века спустя богатство погубит орден. После окончательной потери Святой Земли в 1291-м раздираемые внутренними склоками тамплиеры утратили былое влияние. Этим воспользовался французский король Филипп Красивый. По данным историков, он хотел пополнить изрядно исхудавшую казну за счет храмовников. В начале сентября 1307 года монарх приказал развернуть грандиозную спецоперацию. Верные ему люди тайно выявляли членов ордена на всей территории Франции. И тщательно следили за его верхушкой, собирая улики. Согласно хроникам, король подозревал монахов в заговоре. Или же это был только предлог для свержения ордена. В конце сентября всех тамплиеров, включая самых влиятельных, арестовали. Начался судебный процесс, причем обвинителями выступили представители не только короля, но и Римского папы. Святая инквизиция приписала храмовникам богохульство и поклонение идолам "в образе черного кота". В 1312 году папа Климент распустил орден. Арестованных тамплиеров сожгли на костре. Согласно поверью, в пятницу, 13 октября, таким образом казнили магистров ордена. Те перед смертью прокляли французского короля и Римского папу. Мифы и реальностьИсторики уже не раз опровергали легенду о казни магистров. Но орден тамплиеров в глазах обывателя окружен мистикой. Считается, например, что те обладали тайными знаниями — мол, первые рыцари раскопали основание храма Соломона и нашли там древние оккультные свитки. Также тамплиеры якобы занимались алхимией — а как еще объяснить их богатство. И конечно же, они хранили святой Грааль — чашу с тайной вечери, из которой Господь с апостолами совершили первое причастие. В Средние века верили, что артефакт дарует владельцу бессмертие. Многочисленные мифы породили еще одно поверье: тамплиеры до сих пор остаются самой влиятельной организацией в мире. Только деятельность свою не афишируют, уроки "черной пятницы 13-го" научили многому. Действительно, тамплиеры не исчезли после страшных событий начала XIV века. Выжившие храмовники основывали в разных странах организации, претендующие на имущество упраздненной структуры. Таким, например, был орден Христа в Португалии, который существовал с 1318 года до конца XVI века. В других европейских странах то и дело объявлялись люди, называвшие себя правопреемниками тамплиеров. А в начале XVIII века под этим именем во Франции стали действовать масоны. Тогда же, в 1705-м, учредили Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH — Суверенный военный орден Иерусалимского храма), чьи адепты открещивались от связей с масонством. Спустя сто лет Наполеон Бонапарт официально признал эту организацию рыцарским орденом. По крайней мере, так сегодня утверждают члены OSMTH."Мы не реконструкторы!"Современные тамплиеры также надевают белые плащи с красным крестом. А некоторые и вовсе ходят в кольчугах и с мечом. Правда, режут им не "врагов веры", как в Средние века, а праздничные торты на собраниях. "Мы не просто какие-то там реконструкторы. Нас объединяют древние рыцарские идеалы. Мы должны защищать веру и христиан по всему миру!" — говорил журналистам американский тамплиер Джо Отери из Пенсильвании.Храмовники ступили на американскую землю сравнительно недавно. В 1960-м европейский OSMTH основывает филиал в США — The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem (SMOTJ). Однако спустя пару десятилетий произошел раскол. Ныне американские тамплиеры действуют сами по себе. Их всего пара тысяч. В основном они занимаются сбором пожертвований, которые идут на благотворительность. И постоянно выступают с различными заявлениями, критикуя, например, Белый дом за "бездействие в защите гонимых христиан Ближнего Востока".От тех самых тамплиеров им передались не только атрибутика и лозунги, но и коммерческая жилка. Не так давно SMOTJ зарегистрировал собственный товарный знак и выпускает тематическую атрибутику. Американские храмовники объясняют это "защитой от самозванцев". Например, им не нравится, когда тамплиерами себя именуют праворадикальные группировки или Андерс Брейвик, расстрелявший в 2012-м 77 человек. Впрочем, споры об аутентичности преследуют современных тамплиеров постоянно. От OSMTH отделялся не только американский приорат (так они называют свои отделения в различных странах). В 1970-м появился французский Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem, который насчитывает около тысячи членов. В OSMTH же их около пяти тысяч.Как и в эпоху Крестовых походов, члены орденов — политики, общественные деятели и бизнесмены. Правда, многие из них это скрывают во избежание скандалов. Например, когда в 2018-м СМИ выяснили, что министр обороны Эстонии Рихос Террас — тамплиер, за него оправдывался перед гражданами премьер страны Андрус Ансип. "Православные тамплиеры"Есть тамплиеры и в России. "Дочернее" отделение OSMTH официально называется Общественным объединением православных христиан имени святого князя Дмитрия Донского. Или попросту "Православные тамплиеры".Они утверждают, что храмовники действовали на Руси еще в XII веке, в Галицком княжестве. А в 1118-м Константинопольский патриарх Иоанн IX Агапет, по их словам, официально учредил орден.В организацию принимают православных верующих. Существует строгая иерархия. Члены ордена платят взносы. Цели организации те же — "защита христианской веры". Так, в 2012 году тамплиеры пообещали награду в 300 тысяч рублей за информацию, "позволяющую возбудить уголовное дело в отношении организаторов и пособников преступной антихристианской акции панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя". А спустя пять лет попытались защитить своего главу, "великого генерального приора России" Игоря Трунова, от лишения адвокатской лицензии. Он — не единственный лидер российских "храмовников". В стране существует еще Великий приорат России Верховного рыцарского ордена храма Иерусалимского, который не считает легитимным французский OSMTH. О своей деятельности структура сообщает публике мало, ее официальный сайт давно не работает.На вопросы РИА Новости в тамплиерских организациях не ответили. Видимо, "рыцари храма Соломона" не хотят портить сложившийся за века имидж "самого таинственного ордена планеты".

2021

