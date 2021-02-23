https://ria.ru/20210223/sud-1598625740.html

Семьи жертв стрельбы на базе ВМС США подали иск к Саудовской Аравии

Семьи жертв стрельбы на базе ВМС США подали иск к Саудовской Аравии

Семьи жертв стрельбы, произошедшей в декабре 2019 года на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола (штат Флорида), а также 13 пострадавших в понедельник... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T06:00

2021-02-23T06:00

2021-02-23T06:00

саудовская аравия

флорида

сша

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Семьи жертв стрельбы, произошедшей в декабре 2019 года на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола (штат Флорида), а также 13 пострадавших в понедельник подали в суд на Саудовскую Аравию, указав, что королевство должно было знать об угрозе, которую представлял открывший огонь саудовский военный, сообщает издание Wall Street Journal.В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли три человека, еще несколько человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аш-Шамрани, который проходил обучение на американской базе. Сам аш-Шамрани был застрелен полицией. Нападение было расценено как теракт.Согласно изданию, иск, поданный в федеральный суд в Пенсаколе, требует от суда признать, что Саудовская Аравия несет ответственность за теракт, истцы также требуют выплаты компенсации."Аш-Шамрани был троянским конем, которого прислала его страна, Королевство Саудовская Аравия", - говорится в иске, согласно которому власти Саудовской Аравии не приняли мер в ответ на предупредительные знаки в поведении аш-Шамрани, включая его "антиамериканские сообщения" в социальных сетях.В иске также отмечается, что саудовские власти не провели должным образом проверку в отношении аш-Шамрани, прежде чем отправить его в США для прохождения летной подготовки."Совершенно очевидно, что Саудовская Аравия располагала всей информацией, необходимой для того, чтобы не посылать его сюда", - заявил адвокат семей Джеймс Крейндлер.В феврале 2020 года организация "Аль-Каида* на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу на базе во Флориде. Через несколько дней после этого США ликвидировали лидера группировки Касима ар-Рими. Власти США в мае прошлого года подтвердили связь аш-Шамрани с "Аль-Каидой"*. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20191207/1562088735.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, флорида, сша, в мире