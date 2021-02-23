https://ria.ru/20210223/stolknoveniya-1598690883.html

Около офиса Зеленского произошли столкновения между полицией и радикалами

Около офиса Зеленского произошли столкновения между полицией и радикалами

Около десяти сторонников экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко пострадали в ходе столкновений с полицией у офиса президента Украины... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T21:48

2021-02-23T21:48

2021-02-23T23:15

правый сектор

владимир зеленский

киев

в мире

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Около десяти сторонников экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко пострадали в ходе столкновений с полицией у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста страны Тарас Логинов.Приморский районный суд Одессы во вторник признал националиста виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить экс-главу одесской ячейки "Правого сектора"* ."Мы около десяти человек предоставили помощь, у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом", — сказал Логинов в комментарии украинскому "5 каналу". Он уточнил, что все пострадавшие — демонстранты.Полиция сообщила о задержании 17 человек.Как передает корреспондент РИА Новости, в начале митинга сторонники Стерненко вели себя спокойно. Однако около 21.30 (мск) они предприняли попытку прорвать оцепление полиции, которое стоит на улице Банковой, и пройти ближе к офису. Из-за этого возникла потасовка. В толпе были слышны несколько пиротехнических взрывов, виднелся дым от дымовых шашек. В ходе столкновений митингующие бросали в полицию файеры и снежки.Ситуация остается напряженной.Как пишет портал "Страна", участников на митинг в Киеве собирали за деньги."Объявления о найме людей на митинг появились в Telegram-группе "Работа Киев". В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20.00 (19.00 по мск) по адресу улица Банковая, 11 "нужны молодые люди с 16 лет", — говорится в сообщении.По информации издания, в тексте объявления указано, что сбор участников начинается в 19.50 (18.50 по мск) возле офиса президента в Киеве. Стоять нужно два часа, оплата составляет 250 гривен (около девяти долларов) после окончания мероприятия."Некоторые авторы предложений подработки предлагают приводить друзей и получать за это бонусы. Для связи от желающих за деньги поддержать убийцу и похитителя Стерненко просят оставлять свои номера телефонов", — пишет портал.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в правоохранительные органы и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. * В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html

https://ria.ru/20200711/1574164229.html

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правый сектор, владимир зеленский, киев, в мире