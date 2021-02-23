https://ria.ru/20210223/stolknovenie-1598679387.html

В Техасе при столкновении поезда с грузовиком прогремел взрыв

В Техасе при столкновении поезда с грузовиком прогремел взрыв

Взрыв и мощный пожар произошли в округе Милам в Техасе после столкновения поезда с грузовиком, дома поблизости эвакуировали, пострадавших и жертв нет, сообщил в РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T18:57

2021-02-23T18:57

2021-02-23T20:01

сша

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Взрыв и мощный пожар произошли в округе Милам в Техасе после столкновения поезда с грузовиком, дома поблизости эвакуировали, пострадавших и жертв нет, сообщил в эфире местного телеканала KCENTV представитель офиса шерифа.Столкновение произошло утром во вторник на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Камерон в 219 километрах от Хьюстона. По данным правоохранительных органов, столкнулся грузовой состав с бензином и другими химическими веществами и тягач с прицепом.Местные СМИ передают, что в результате инцидента загорелись три цистерны с топливом, место аварии окутано темным дымомДома поблизости эвакуировали, жертв в результате аварии нет – водитель автомобиля и машинист поезда не пострадали. Тушение пожара продолжается, но, как отмечает телеканал, угрозы местному населению нет.

https://ria.ru/20210119/dtp-1593609417.html

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сша, техас, в мире