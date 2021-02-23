https://ria.ru/20210223/ssha-1598619570.html

США поддерживают создание жизнеспособного палестинского государства

США поддерживают создание жизнеспособного палестинского государства

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что США поддерживают создание жизнеспособного... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:43

2021-02-23T00:43

2021-02-23T00:43

палестина

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/93/1532689318_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_da5fd605dd76fa6df1fcc3b148144f99.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что США поддерживают создание жизнеспособного палестинского государства, сообщил госдепартамент.По его словам, Блинкен также высказался против "односторонних действий против Израиля в многосторонних форматах".При администрации Дональда Трампа формулировки о создании палестинского государства не были удалены из официальной политики США, но практически не употреблялись. Кроме того, администрация Трампа не возражала против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Планы по аннексии были в результате приостановлены в рамках нормализации отношений Израиля с арабскими государствами.

https://ria.ru/20210126/ssha-1594696303.html

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палестина, сша, израиль, в мире