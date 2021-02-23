https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html

Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка

Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке. Об этом... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T06:51

2021-02-23T06:51

2021-02-23T12:58

днепр (город)

вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке. Об этом рассказал на Facebook его отец Алексей Пономаренко.По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил.Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на "ломаном" украинском языке, рассказал Пономаренко. "Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском". Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)", — написал он.Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. "И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. — Прим. ред.) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть", — пожаловался мужчина.По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: "Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут". Также юноша обвинил военных в том, что они "не имеют уважения" к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. "Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими "военными" и "учителями". Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?" — возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына.Парламент Украины весной 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января. При этом в стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.

https://ria.ru/20210217/yazyk-1597835269.html

https://ria.ru/20210219/yazyk-1598191220.html

https://ria.ru/20210213/zhaloby-1597343101.html

днепр (город)

львов

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр (город), вооруженные силы украины, львов, харьков, украина, в мире