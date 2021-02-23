https://ria.ru/20210223/siriya-1598691474.html

Боевики не выпускают мирных жителей из Идлиба

Боевики не выпускают мирных жителей из Идлиба

Боевики блокируют работу новых пунктов пропуска в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации под угрозой применения оружия и ареста, сообщил на... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T22:04

2021-02-23T22:04

2021-02-23T22:09

центр примирения враждующих сторон в сирии

война в сирии

идлиб (мухафаза)

турция

сирия

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Боевики блокируют работу новых пунктов пропуска в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации под угрозой применения оружия и ареста, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.Пункты пропуска "Серакаб", "Мизназ" и "Абу Азейдин" для выхода жителей из Идлиба открылись в Сирии в понедельник, отметил Сытник."Боевики радикальных вооруженных формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста", - сказал Сытник.По его словам, вооруженные силы Турции не способны обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, что усугубляет положение мирного населения."Неспособность подразделений вооруженных сил Турции обеспечить безопасность граждан в коридорах выхода усугубляет положение мирного населения, страдающего от недостатка квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США", - уточнил Сытник.Он добавил, что ЦПВС призывает командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, проявить принципиальность в выполнении взятых на себя обязательств, а также обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

https://ria.ru/20210220/siriya-1598429698.html

идлиб (мухафаза)

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире