https://ria.ru/20210223/shayk-1598384144.html

Ирина Шейк продемонстрировала стильный образ для прогулок на морозе

Ирина Шейк продемонстрировала стильный образ для прогулок на морозе

В Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых супермодель Ирина Шейк в стильном ансамбле прогуливается по заснеженным улицам Нью-Йорка вместе с... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T06:21

2021-02-23T06:21

2021-02-23T06:21

мода

шоу-бизнес

брэдли купер

нью-йорк (город)

шоубиз

стиль жизни

ирина шейк

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых супермодель Ирина Шейк в стильном ансамбле прогуливается по заснеженным улицам Нью-Йорка вместе с дочерью Леей. На фотографиях 35-летняя звезда подиумов одета в over-size пальто молочного оттенка и широкие брюки из того же материала. В образ органично вписываются черные шапка, водолазка и грубые ботинки. Вместе ансамбль смотрится комфортно и уютно. Из аксессуаров экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера выбрала очки с треугольными стеклами и небольшую кожаную сумку. На прошлой неделе в Сети обсуждали еще один интересный образ модели в стиле casual. Тогда для морозных прогулок Ирина Шейк выбрала объемную шубу из искусственного меха горчичного цвета и сумку лимонного оттенка.Яркие цвета супермодель обыграла черной бейсболкой, очками с темными стеклами и такой же защитной маской.

https://ria.ru/20210106/sheyk-1589919410.html

нью-йорк (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, шоу-бизнес, брэдли купер, нью-йорк (город), стиль жизни, ирина шейк, знаменитости, звезды