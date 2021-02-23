https://ria.ru/20210223/shayk-1598384144.html
Ирина Шейк продемонстрировала стильный образ для прогулок на морозе
Ирина Шейк продемонстрировала стильный образ для прогулок на морозе
В Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых супермодель Ирина Шейк в стильном ансамбле прогуливается по заснеженным улицам Нью-Йорка вместе с... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T06:21
2021-02-23T06:21
2021-02-23T06:21
мода
шоу-бизнес
брэдли купер
нью-йорк (город)
шоубиз
стиль жизни
ирина шейк
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых супермодель Ирина Шейк в стильном ансамбле прогуливается по заснеженным улицам Нью-Йорка вместе с дочерью Леей. На фотографиях 35-летняя звезда подиумов одета в over-size пальто молочного оттенка и широкие брюки из того же материала. В образ органично вписываются черные шапка, водолазка и грубые ботинки. Вместе ансамбль смотрится комфортно и уютно. Из аксессуаров экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера выбрала очки с треугольными стеклами и небольшую кожаную сумку. На прошлой неделе в Сети обсуждали еще один интересный образ модели в стиле casual. Тогда для морозных прогулок Ирина Шейк выбрала объемную шубу из искусственного меха горчичного цвета и сумку лимонного оттенка.Яркие цвета супермодель обыграла черной бейсболкой, очками с темными стеклами и такой же защитной маской.
https://ria.ru/20210106/sheyk-1589919410.html
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мода, шоу-бизнес, брэдли купер, нью-йорк (город), стиль жизни, ирина шейк, знаменитости, звезды
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
В Сети появились
снимки, сделанные папарацци, на которых супермодель Ирина Шейк в стильном ансамбле прогуливается по заснеженным улицам Нью-Йорка вместе с дочерью Леей.
На фотографиях 35-летняя звезда подиумов одета в over-size пальто молочного оттенка и широкие брюки из того же материала. В образ органично вписываются черные шапка, водолазка и грубые ботинки. Вместе ансамбль смотрится комфортно и уютно.
Из аксессуаров экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера выбрала очки с треугольными стеклами и небольшую кожаную сумку.
На прошлой неделе в Сети обсуждали еще один интересный образ модели в стиле casual. Тогда для морозных прогулок Ирина Шейк выбрала объемную шубу из искусственного меха горчичного цвета и сумку лимонного оттенка.
Яркие цвета супермодель обыграла черной бейсболкой, очками с темными стеклами и такой же защитной маской.