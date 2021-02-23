https://ria.ru/20210223/sbyt-1598669174.html

В Белоруссии двух мужчин обвинили в сбыте фальшивых российских рублей

В Белоруссии двух мужчин обвинили в сбыте фальшивых российских рублей

Уголовное дело в отношении двух мужчин, которых в Белоруссии обвиняют в сбыте фальшивых российских рублей, приобретенных в Москве, направлено в суд, сообщила во РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:35

2021-02-23T16:35

2021-02-23T16:35

генеральная прокуратура белоруссии

москва

минск

белоруссия

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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух мужчин, которых в Белоруссии обвиняют в сбыте фальшивых российских рублей, приобретенных в Москве, направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Минска."Прокуратура Фрунзенского района города Минска направила в суд уголовное дело в отношении не работающих 21-летнего М. и 19-летнего К., которым инкриминированы хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты. Согласно материалам дела, К. и М. до 1 ноября 2020 года из корыстных побуждений приобрели и хранили не менее семи поддельных денежных билетов Национального банка Российской Федерации – каждый номиналом 5000 рублей. Часть указанных купюр они вскоре сбыли лицам, осведомленным и не осведомленным о их противоправной деятельности", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.Отмечается, что при даче показаний один из обвиняемых сообщил, что совместно со вторым фигурантом дела в сентябре прошлого года приобрел фальшивые деньги в Москве, а после возвращения в Белоруссию сбыл поддельную иностранную валюту.Как сообщили в пресс-службе, правоохранители изъяли шесть таких денежных билетов, "когда граждане, не осведомленные о преступной деятельности обвиняемых, пытались обменять их в отделениях различных банков страны", в том числе по месту жительства матери одного из обвиняемых.Согласно сообщению, после изучения материалов дела в прокуратуре Фрунзенского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом.Ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

https://ria.ru/20210201/tur-1595543284.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/falshivka-1578653647.html

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генеральная прокуратура белоруссии, москва, минск, белоруссия