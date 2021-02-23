Псаки не смогла ответить на вопрос о новых санкциях США против России
20:41 23.02.2021 (обновлено: 20:43 23.02.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Ранее о подготовке санкций в связи со взломом программного обеспечения SolarWind, которое США приписывают России, и ситуацией вокруг Алексея Навального сообщила газета Washington Post.
В ответ на просьбу прокомментировать эту публикацию Псаки повторила заявление о том, что разведсообщество США сейчас работает над тем, чтобы установить, кто точно стоял за взломом софта.
"На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса", - сказала Псаки.
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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США в ответе на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой она подозревает Россию, готова использовать разные инструменты, а не только санкции.
Согласно источникам издания, американские официальные лица также "разрабатывают защитные меры, чтобы усложнить возможность взлома федеральных и частных сетей со стороны России и других противников".
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
МИД РФ, комментируя заявления западных политиков о ситуации вокруг Навального, посоветовал им уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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