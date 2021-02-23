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Лукашенко и Путин обсудили по телефону кооперацию в ВПК
Лукашенко и Путин обсудили по телефону кооперацию в ВПК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону кооперацию стран в ВПК и усиление совместных... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:22
2021-02-23T15:36
сочи
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александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону кооперацию стран в ВПК и усиление совместных оборонных систем, сообщило во вторник агентство Белта."В развитие переговоров, прошедших накануне (в Сочи – ред.), сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Отмечается, что "главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, - функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях, информационное противоборство". "Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - подчеркивается в сообщении.
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сочи, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко и Путин обсудили по телефону кооперацию в ВПК

15:22 23.02.2021 (обновлено: 15:36 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону кооперацию стран в ВПК и усиление совместных оборонных систем, сообщило во вторник агентство Белта.
"В развитие переговоров, прошедших накануне (в Сочи – ред.), сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что "главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, - функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях, информационное противоборство". "Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - подчеркивается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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