https://ria.ru/20210223/putin-1598662628.html

Лукашенко и Путин обсудили по телефону кооперацию в ВПК

Лукашенко и Путин обсудили по телефону кооперацию в ВПК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону кооперацию стран в ВПК и усиление совместных... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:22

2021-02-23T15:22

2021-02-23T15:36

сочи

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598569767_0:218:3248:2045_1920x0_80_0_0_a55b341f57f5d4365cb9158f1a0b7969.jpg

МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону кооперацию стран в ВПК и усиление совместных оборонных систем, сообщило во вторник агентство Белта."В развитие переговоров, прошедших накануне (в Сочи – ред.), сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Отмечается, что "главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, - функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях, информационное противоборство". "Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210223/peregovory-1598619419.html

сочи

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире