https://ria.ru/20210223/proekt-1598653862.html

На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"

На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"

23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T13:35

2021-02-23T13:35

2021-02-23T13:35

россия

миа "россия сегодня"

российское историческое общество

объединенная судостроительная корпорация

сергей нарышкин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. 23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского исторического общества стартовал спецпроект "Морская держава", посвященный 325-й годовщине создания российского флота и предстоящему празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.Благодаря проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас. Как отметил глава РИО Сергей Нарышкин, материалы, собранные журналистами агентства совместно с экспертами и историками, позволят проследить путь развития корабельного дела в России и по-новому взглянуть на фигуру самого "царя-плотника".

https://ria.ru/20210223/flot-1597522498.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", российское историческое общество, объединенная судостроительная корпорация, сергей нарышкин