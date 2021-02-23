https://ria.ru/20210223/proekt-1598653862.html
На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"
На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"
23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:35
2021-02-23T13:35
2021-02-23T13:35
россия
миа "россия сегодня"
российское историческое общество
объединенная судостроительная корпорация
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. 23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского исторического общества стартовал спецпроект "Морская держава", посвященный 325-й годовщине создания российского флота и предстоящему празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.Благодаря проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас. Как отметил глава РИО Сергей Нарышкин, материалы, собранные журналистами агентства совместно с экспертами и историками, позволят проследить путь развития корабельного дела в России и по-новому взглянуть на фигуру самого "царя-плотника".
https://ria.ru/20210223/flot-1597522498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, миа "россия сегодня", российское историческое общество, объединенная судостроительная корпорация, сергей нарышкин