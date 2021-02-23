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На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"
На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"
23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:35
2021-02-23T13:35
россия
миа "россия сегодня"
российское историческое общество
объединенная судостроительная корпорация
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. 23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского исторического общества стартовал спецпроект "Морская держава", посвященный 325-й годовщине создания российского флота и предстоящему празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.Благодаря проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас. Как отметил глава РИО Сергей Нарышкин, материалы, собранные журналистами агентства совместно с экспертами и историками, позволят проследить путь развития корабельного дела в России и по-новому взглянуть на фигуру самого "царя-плотника".
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россия, миа "россия сегодня", российское историческое общество, объединенная судостроительная корпорация, сергей нарышкин

На площадке МИА "Россия сегодня" стартовал проект "Морская держава"

13:35 23.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПротиводиверсионный катер проекта "Грачонок" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Противодиверсионный катер проекта Грачонок на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. 23 февраля на площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского исторического общества стартовал спецпроект "Морская держава", посвященный 325-й годовщине создания российского флота и предстоящему празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.
Благодаря проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас.
Как отметил глава РИО Сергей Нарышкин, материалы, собранные журналистами агентства совместно с экспертами и историками, позволят проследить путь развития корабельного дела в России и по-новому взглянуть на фигуру самого "царя-плотника".
"Полагаю, что знакомство с этим ресурсом будет полезно всем любителям отечественной истории", – подчеркнул он.
300 лет испытаний и побед – история российского флота - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 11:41Морская держава
325 лет испытаний и побед – история российского флота
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Российское историческое обществоОбъединенная судостроительная корпорацияСергей Нарышкин
 
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