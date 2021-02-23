https://ria.ru/20210223/produkty-1598627887.html

Названы продукты, улучшающие здоровье мужчин

Названы продукты, улучшающие здоровье мужчин

Мужчинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат, рассказали РИА РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:04

2021-02-23T08:04

2021-02-23T17:44

россия

общество

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мужчинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат, рассказали РИА Новости в сервисах "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."Компании представили список продуктов для поддержания и продления мужского здоровья. В список попали морская рыба, мидии, красное мясо и мясо птицы, гранат — эти продукты содержат самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона", — пишут они.Россияне в последний год стали чаще покупать эти продукты, выяснили эксперты. Так, продажи граната в январе выросли на 95% в годовом выражении, морской рыбы — на 92%. Спрос на говядину за год увеличился на 89,5%, а на мидии — на 73%. При этом заказы мяса птицы подскочили в десять раз, что специалисты связывают с ростом спроса на доставку продуктов в целом. Средний чек на данную корзину продуктов составил в январе 2135 рублей."В силу метаболических особенностей и гормонального фона рацион мужчин может отличаться от рациона женщин. Мышечная ткань у мужчин более развита, для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. Синтез главного мужского гормона — тестостерона — существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи", — поясняет врач-диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.Она отметила, что для поддержания тестостерона в организме на оптимальном уровне необходимо присутствие в рационе полезных полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Кроме того, в рационе необходимы цинк и селен — их можно получить из чеснока, злаков, бананов, капусты, морепродуктов и имбиря.В то же время фастфуд, простые углеводы и спиртное, напротив, негативно влияют на синтез мужских гормонов. "Следует помнить о том, что ежедневное потребление продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, крайне необходимо для поддержания здоровья и является профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем", — заключила Макуха.

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

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россия, общество