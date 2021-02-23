https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598619067.html

Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:26

2021-02-23T00:26

2021-02-23T00:26

сергей кудь-сверчков

россия

земля

сергей рыжиков

день защитника отечества

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества."23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмём вам всем руки, друзья", - добавил он."Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал в свою очередь космонавт Сергей Рыжиков.

https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598618375.html

россия

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, россия, земля, сергей рыжиков, день защитника отечества, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука