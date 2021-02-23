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Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:26
2021-02-23T00:26
сергей кудь-сверчков
россия
земля
сергей рыжиков
день защитника отечества
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества."23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмём вам всем руки, друзья", - добавил он."Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал в свою очередь космонавт Сергей Рыжиков.
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сергей кудь-сверчков, россия, земля, сергей рыжиков, день защитника отечества, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

00:26 23.02.2021
 
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества.

"С борта международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе и тех, кому ещё предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй. Не раз и не два наши Вооруженные силы, наша армия и наш военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом", - сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео, опубликованном "Роскосмосом".

"23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмём вам всем руки, друзья", - добавил он.
"Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал в свою очередь космонавт Сергей Рыжиков.
“Помним подвиги российского воинства” – Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
00:09
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
 
Сергей Кудь-СверчковРоссияЗемляСергей РыжиковДень защитника ОтечестваМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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