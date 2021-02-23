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В Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре

В Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре

Сотрудники Росгвардии в День защитника Отечества спасли двух детей из горящего дома в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:17

2021-02-23T15:17

2021-02-23T16:11

хорошие новости

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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кстово

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в День защитника Отечества спасли двух детей из горящего дома в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Пожар в двухэтажном жилом доме на улице Профсоюзной в городе Кстово произошел утром 23 февраля."Мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов Владислава Естафьева и Сергея Поспелова. Соседи сообщили им, что на втором этаже дома могут находиться двое детей. Попасть в помещение через центральный вход было невозможно, и сотрудники приняли решение войти внутрь через окно", — говорится в сообщении.Поднявшись на второй этаж, они обнаружили заспанных детей шести и 15 лет. "Росгвардейцы закутали младшего ребенка в одеяло и вынесли его на руках из горящего дома. Обоих мальчиков передали родителям", — подчеркивается в сообщении.Силами пожарных расчетов МЧС пожар был потушен. Семью, в чьем доме произошел пожар, приютили у себя соседи.

https://ria.ru/20210220/ldina-1598429170.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, кстово, происшествия