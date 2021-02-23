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В Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре
В Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре
Сотрудники Росгвардии в День защитника Отечества спасли двух детей из горящего дома в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:17
2021-02-23T16:11
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
кстово
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в День защитника Отечества спасли двух детей из горящего дома в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Пожар в двухэтажном жилом доме на улице Профсоюзной в городе Кстово произошел утром 23 февраля."Мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов Владислава Естафьева и Сергея Поспелова. Соседи сообщили им, что на втором этаже дома могут находиться двое детей. Попасть в помещение через центральный вход было невозможно, и сотрудники приняли решение войти внутрь через окно", — говорится в сообщении.Поднявшись на второй этаж, они обнаружили заспанных детей шести и 15 лет. "Росгвардейцы закутали младшего ребенка в одеяло и вынесли его на руках из горящего дома. Обоих мальчиков передали родителям", — подчеркивается в сообщении.Силами пожарных расчетов МЧС пожар был потушен. Семью, в чьем доме произошел пожар, приютили у себя соседи.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, кстово, происшествия

В Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре

15:17 23.02.2021 (обновлено: 16:11 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в День защитника Отечества спасли двух детей из горящего дома в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Пожар в двухэтажном жилом доме на улице Профсоюзной в городе Кстово произошел утром 23 февраля.
"Мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов Владислава Естафьева и Сергея Поспелова. Соседи сообщили им, что на втором этаже дома могут находиться двое детей. Попасть в помещение через центральный вход было невозможно, и сотрудники приняли решение войти внутрь через окно", — говорится в сообщении.
Поднявшись на второй этаж, они обнаружили заспанных детей шести и 15 лет. "Росгвардейцы закутали младшего ребенка в одеяло и вынесли его на руках из горящего дома. Обоих мальчиков передали родителям", — подчеркивается в сообщении.
Силами пожарных расчетов МЧС пожар был потушен. Семью, в чьем доме произошел пожар, приютили у себя соседи.
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Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьКстовоПроисшествия
 
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