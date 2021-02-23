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В ВСУ заявили о гибели трех военных при пожаре в блиндаже в Донбассе
В ВСУ заявили о гибели трех военных при пожаре в блиндаже в Донбассе
Пожар в блиндаже в Донбассе унес жизни трех украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр командования 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:01
2021-02-23T10:01
2021-02-23T10:01
руслан хомчак
донбасс
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Пожар в блиндаже в Донбассе унес жизни трех украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр командования 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак на брифинге в Киеве заявил, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе произошел пожар в блиндаже."Во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4.00 (5.00 мск) 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара… Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, военная служба правопорядка ВС Украины ведет проверку.
https://ria.ru/20210223/ukraina-1598630528.html
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руслан хомчак, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире