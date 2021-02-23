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В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T03:43
2021-02-23T03:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нюрба
происшествия
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ЯКУТСК, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что в понедельник вечером в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.На момент прибытия пожарных горела одна из квартир на первом этаже. Огнем повреждена площадь квартиры в 30 квадратных метров."В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в ГУ МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нюрба, происшествия

В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме

03:43 23.02.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯКУТСК, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Отмечается, что в понедельник вечером в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.
"В ходе тушения пожара огнеборцами из горящей квартиры в бессознательном состоянии были эвакуированы три человека, они были переданы работникам скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли", - сказали в пресс-службе.
На момент прибытия пожарных горела одна из квартир на первом этаже. Огнем повреждена площадь квартиры в 30 квадратных метров.
"В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в ГУ МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НюрбаПроисшествия
 
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