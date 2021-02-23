https://ria.ru/20210223/pozhar-1598624767.html
В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T03:43
2021-02-23T03:43
2021-02-23T03:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нюрба
происшествия
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ЯКУТСК, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что в понедельник вечером в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.На момент прибытия пожарных горела одна из квартир на первом этаже. Огнем повреждена площадь квартиры в 30 квадратных метров."В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нюрба, происшествия