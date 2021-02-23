https://ria.ru/20210223/pozhar-1598624767.html

В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме

В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T03:43

2021-02-23T03:43

2021-02-23T03:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нюрба

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

ЯКУТСК, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что в понедельник вечером в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района.На момент прибытия пожарных горела одна из квартир на первом этаже. Огнем повреждена площадь квартиры в 30 квадратных метров."В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в ГУ МЧС.

https://ria.ru/20210222/pozhar-1598551510.html

нюрба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нюрба, происшествия