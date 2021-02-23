https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html
Захарова оценила заявление США о противодействии "Северному потоку — 2"
Захарова оценила заявление США о противодействии "Северному потоку — 2"
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что причиной противодействия "Северному потоку — 2" является РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T18:31
2021-02-23T18:31
2021-02-23T19:01
россия
северный поток — 2
мария захарова
сша
украина
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что причиной противодействия "Северному потоку — 2" является геополитика.Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что в Вашингтоне обеспокоены растущим влиянием России из-за строительства трубопровода, напомнила Захарова."Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?" — поинтересовалась Захарова в Facebook.Она отметила, что тем самым "Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В результате компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы. Накануне Вашингтон внес в санкционные списки трубоукладчик "Фортуна", способный завершить работы, и владельца судна — компанию "КВТ-Рус". Они попали под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".В декабре 2020-го "Фортуна" проложила 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось проложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве заявляли, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие.
https://ria.ru/20210223/zapusk-1598662816.html
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россия, северный поток — 2, мария захарова, сша, украина
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала заявление Госдепартамента США
о том, что причиной противодействия "Северному потоку — 2
" является геополитика.
Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что в Вашингтоне обеспокоены растущим влиянием России из-за строительства трубопровода, напомнила Захарова.
"Германия
постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?" — поинтересовалась Захарова в Facebook
.
Она отметила, что тем самым "Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море
до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В результате компании Allseas
из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы. Накануне Вашингтон внес в санкционные списки трубоукладчик "Фортуна", способный завершить работы, и владельца судна — компанию "КВТ-Рус". Они попали под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".
В декабре 2020-го "Фортуна" проложила 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось проложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.
Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве заявляли, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие.