https://ria.ru/20210223/potok-1598623521.html
Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
Администрация действующего президента США, как и его предшественника, выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток — 2". Вашингтон считает... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T02:28
2021-02-23T02:28
2021-02-23T03:08
россия
северный поток — 2
нед прайс
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Администрация действующего президента США, как и его предшественника, выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток — 2". Вашингтон считает вводимые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс."Наши действия дают хороший эффект", - приводит слова Прайса агентство Франс Пресс.Представитель Госдепа добавил, что США продолжат следить за организациями, причастными к строительству "Северного потока — 2", на предмет введения санкций.Накануне США внесли способное достроить газопровод судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" в еще один список санкций в рамках американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". В январе это судно уже попало в черный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции"."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
https://ria.ru/20210222/gosdep-1598617206.html
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РИА Новости
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россия, северный поток — 2, нед прайс, евросоюз, государственный департамент сша, сша, в мире
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Администрация действующего президента США
, как и его предшественника, выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток — 2
". Вашингтон считает вводимые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс
.
"Наши действия дают хороший эффект", - приводит слова Прайса агентство Франс Пресс
.
Представитель Госдепа добавил, что США продолжат следить за организациями, причастными к строительству "Северного потока — 2", на предмет введения санкций.
Накануне США внесли способное достроить газопровод судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" в еще один список санкций в рамках американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". В январе это судно уже попало в черный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".
"Северный поток — 2"
Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России
через Балтийское море до Германии
. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз
свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas
из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.
Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.