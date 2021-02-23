https://ria.ru/20210223/pogoda-1598631472.html
Москвичей предупредили об арктическом воздухе
Москвичей предупредили об арктическом воздухе
Высокое давление, до минус 17 градусов и без осадков ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:29
2021-02-23T09:29
2021-02-23T09:30
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокое давление, до минус 17 градусов и без осадков ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, отмечал ранее портал "Метеоновости". По области температура понижалась до минус 30 градусов."Сегодня столица будет находиться практически в центре обширного антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом. Небольшая облачность, без осадков, минус 15 - минус 17 в Москве, минус 14 - минус 19 - по области", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, слабый, от 1 до 6 метров в секунду."Давление существенно выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 768 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210222/pila-1598535083.html
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михаил леус, погода, центр "фобос", москва
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Высокое давление, до минус 17 градусов и без осадков ожидается в Москве
в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус
.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, отмечал ранее портал "Метеоновости". По области температура понижалась до минус 30 градусов.
"Сегодня столица будет находиться практически в центре обширного антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом. Небольшая облачность, без осадков, минус 15 - минус 17 в Москве, минус 14 - минус 19 - по области", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, слабый, от 1 до 6 метров в секунду.
"Давление существенно выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 768 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.