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Москвичей предупредили об арктическом воздухе
Москвичей предупредили об арктическом воздухе
Высокое давление, до минус 17 градусов и без осадков ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:29
2021-02-23T09:30
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокое давление, до минус 17 градусов и без осадков ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, отмечал ранее портал "Метеоновости". По области температура понижалась до минус 30 градусов."Сегодня столица будет находиться практически в центре обширного антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом. Небольшая облачность, без осадков, минус 15 - минус 17 в Москве, минус 14 - минус 19 - по области", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, слабый, от 1 до 6 метров в секунду."Давление существенно выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 768 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
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михаил леус, погода, центр "фобос", москва

Москвичей предупредили об арктическом воздухе

09:29 23.02.2021 (обновлено: 09:30 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокое давление, до минус 17 градусов и без осадков ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, отмечал ранее портал "Метеоновости". По области температура понижалась до минус 30 градусов.
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"Сегодня столица будет находиться практически в центре обширного антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом. Небольшая облачность, без осадков, минус 15 - минус 17 в Москве, минус 14 - минус 19 - по области", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет северо-восточный, слабый, от 1 до 6 метров в секунду.
"Давление существенно выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 768 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
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