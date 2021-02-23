https://ria.ru/20210223/pesni-1598347252.html

Бодрым маршем в новый день. О чем поют в военных песнях

Бодрым маршем в новый день. О чем поют в военных песнях

В День защитника Отечества военные песни постоянно звучат по радио и телевидению. Музыкальные произведения ХХ века не только отражают в себе высокий боевой дух, РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:06

антон деникин

александр колчак

владимир гиляровский

день защитника отечества

культура

музыка

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Павел Сурков. В День защитника Отечества военные песни постоянно звучат по радио и телевидению. Музыкальные произведения ХХ века не только отражают в себе высокий боевой дух, но и служат иллюстрацией различных исторических процессов. Ведь где еще, как не в творчестве, фиксировать происходящие вокруг события? О том, как менялись военные песни со временем и идеологией, — в материале РИА Новости.Куда катится "Яблочко"?"Яблочко" — знаменитый матросский танец, с которым ансамбли армейской песни и пляски выступают на концертах. А в годы Гражданской войны эта мелодия была настоящим хамелеоном, оригинально меняя сюжет и пафос в зависимости от того, кто ее исполнял. У задорной частушки с залихватскими куплетами было несколько десятков вариантов текста.У русского "Яблочка", как ни странно, заморские корни: его предтеча — английский моряцкий танец хорнпайп, который наши матросы в начале ХХ века переняли у британских товарищей, добавив движений из "Барыни".Веселая мелодия тоже претерпела эволюцию, и к ней присочинили куплеты в русской частушечной традиции — порой текст был откровенно хулиганским. Ну а затем фраза "Эх, яблочко, куда котишься" стала главным моряцким запевом, горланили ее под самыми разными флагами — и революционные матросы, и белогвардейцы, и анархисты.Впервые "Яблочко" зафиксировали в 1916 году, когда в Ростове вышел нотный сборник "Песенки настроения" (с подзаголовком "Большой успех! Песни улицы. Новый жанр"). Там и опубликовали классический текст: "Эх яблочко, куды котишься, ко мне в рот попадешь — не воротишься!"А на пластинку куплеты первым записал в конце 1920-х в Америке певец-эмигрант Давид Медов. Впрочем, к этому времени не было в России человека, который бы не знал ту или иную версию "Яблочка" и не умел под нее плясать."Там вдали, за рекой"Протяжная и трагическая мелодия Александра Александрова появилась первой — и на нее Николай Кооль написал лирические стихи о судьбе отряда красноармейцев. Поэт, по его словам, вдохновлялся старинной песней каторжан "Лишь только в Сибири займется заря".Да и выбранный Коолем сюжет был абсолютно народным: умирая, боец просит передать письмо семье или подарить коня боевому товарищу — очень распространенный вариант развития событий в фольклоре.Получившаяся в итоге песня стала настолько популярной, что через какое-то время даже в официальных источниках указывали, что слова — народные. Коолю пришлось в итоге доказывать авторство.Правда, в нулевые вдруг возникла версия, что текст он заимствовал из белогвардейской песни времен Русско-японской войны. Но после долгих исторических разбирательств выяснилось, что это не так. Ходивший в интернете текст "За рекой Ляохэ", якобы сочиненный в начале ХХ века, оказался поздней переделкой, и авторство Кооля с тех пор никто никак не оспаривал."По долинам и по взгорьям"А вот у этой композиции есть вполне явные дореволюционные корни. В 1914 году сельский учитель Петр Парфенов написал стихотворение "Песня сибирского охотника", где были такие строки:По долинам и загорьямЦелый месяц я бродил…Позднее на мелодию этой песни сочинил альтернативные слова знаменитый Владимир Гиляровский — так появился "Марш сибирских стрелков": Из тайги, тайги дремучей от Амура, от реки, Молчаливой грозной тучей шли на бой сибиряки. Одновременно в войсках знаменитого белогвардейского полковника Дроздовского поют собственный вариант — и звучит он как бравурный марш победителей: "Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк" (автор текста — офицер Петр Баторин). Ну а музыкально оформил "Марш Дроздовского полка" не кто иной, как Дмитрий Покрасс, тот самый, который потом напишет песню "Мы красные кавалеристы"! Правда, в то время Покрасс еще служил в Белой армии, на сторону красных переметнулся чуть позднее.Наконец, самый последний, знакомый нам вариант этой песни — "По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед" — сочинил учитель Петр Парфенов, воевавший за Красную армию. В 1930-е его отправили в лагеря. Тогда же на мелодию решил заявить права Покрасс, у которого сохранился обрывок харьковской белогвардейской газеты с рассказом о том, что на офицерском обеде в присутствии генерала Деникина исполнялся "Дроздовский марш", даже приводились ноты.Однако товарищи-композиторы отговорили Дмитрия Яковлевича от этого: такие "доказательства" могли стоить не то что карьеры, но и свободы. Слыханное ли дело — недобитая белогвардейщина в рядах советских композиторов! Так что Покрасс благоразумно отказался от притязаний.Бело-красная акацияВ 1910 году адмирал Александр Васильевич Колчак сочинил лирические стихи "Белой акации гроздья душистые", на которые композитор Штейнберг написал музыку.А в Гражданскую два враждующих стана на эту мелодию исполняли собственные варианты текста.Белогвардейцы пели:Смело мы в бой пойдем За Русь святуюИ как один прольемКровь молодую.Красноармейцы вторили им в ответ, меняя мелодию с лирического романса на боевитый марш:Смело мы в бой пойдем За власть Советов И как один умрем В борьбе за это.Удивительно, но факт — мелодия живет, а текст трансформируется, и эта трансформация позволяет проникнуть в историю, ведь ничто так не свидетельствует об исторических преобразованиях, как культура. Настоящая машина времени, да и только! Запевай!

https://ria.ru/20200508/1571047546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон деникин, александр колчак, владимир гиляровский, день защитника отечества, музыка