https://ria.ru/20210223/pensiya-1598657528.html

Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии

Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии

Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:22

2021-02-23T14:22

2021-02-23T14:27

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства... "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение", - рассказали в министерстве.Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.В настоящее время в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России, напомнили в Минтруде.При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.

https://ria.ru/20210223/pensionery-1598622369.html

https://ria.ru/20210218/pensii-1598042156.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество