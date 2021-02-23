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Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии
Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии
Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:22
2021-02-23T14:27
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства... "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение", - рассказали в министерстве.Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.В настоящее время в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России, напомнили в Минтруде.При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.
https://ria.ru/20210223/pensionery-1598622369.html
https://ria.ru/20210218/pensii-1598042156.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии

14:22 23.02.2021 (обновлено: 14:27 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства... "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение", - рассказали в министерстве.
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Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
В настоящее время в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России, напомнили в Минтруде.
При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.
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