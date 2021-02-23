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Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
В России планируется уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников. Соответствующий... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T06:20
2021-02-23T15:41
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России планируется уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников. Соответствующий проект, как сообщает "Российская газета", разработало Министерство труда и социальной защиты.Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.По информации издания, в общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.Сейчас эти периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, имеющих право на досрочную пенсию.Президент Владимир Путин в октябре 2018-го подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.В настоящее время досрочно получить пенсию могут, в частности, люди, имеющие необходимый стаж в определенных сферах, например в здравоохранении, педагогике, общественном транспорта. При этом трудовой деятельностью считается только то время, когда работодатель производил отчисления в Пенсионный фонд или оплачивал больничные.
https://ria.ru/20210118/pensiya-1593241990.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

06:20 23.02.2021 (обновлено: 15:41 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России планируется уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников. Соответствующий проект, как сообщает "Российская газета", разработало Министерство труда и социальной защиты.
Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.
По информации издания, в общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.
Сейчас эти периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.
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Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, имеющих право на досрочную пенсию.
Президент Владимир Путин в октябре 2018-го подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
В настоящее время досрочно получить пенсию могут, в частности, люди, имеющие необходимый стаж в определенных сферах, например в здравоохранении, педагогике, общественном транспорта. При этом трудовой деятельностью считается только то время, когда работодатель производил отчисления в Пенсионный фонд или оплачивал больничные.
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