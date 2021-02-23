https://ria.ru/20210223/oslozhneniya-1598665315.html

Минздрав Греции сообщил о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19

Минздрав Греции сообщил о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19

В Греции врачи выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19, сообщила председатель Национального комитета по... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:49

2021-02-23T15:49

2021-02-23T17:47

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АФИНЫ, 23 фев — РИА Новости. В Греции врачи выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге.Вакцинация в Греции началась 27 декабря, медики сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По словам Теодориду, результаты в Греции "полностью соответствуют мировым научным данным".Генеральный секретарь службы первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус заметил, что Греция превосходит средний показатель охвата вакцинацией по ЕС."В последнее время наблюдается тенденция к росту записей на прием для вакцинации. На данный момент количество записей — на 1,42 миллиона уколов: 600 тысяч для первой дозы и 820 тысяч для второй дозы", — сказал Фемистоклеус.По его словам, на март жители сделали уже 720 тысяч записей на прием. Вскоре прививочные центры получат 112 тысяч доз от Pfizer, ранее поставили 24 тысячи доз от Moderna и 90 тысяч доз от AstraZeneca.В начале февраля швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, шесть человек погибли. В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны заявили, что ни один из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.В Нидерландах после вакцинации скончались по меньшей мере 15 пожилых людей, у 25 человек прививка вызвала анафилактический шок.

https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html

https://ria.ru/20210120/oslozhneniya-1593775609.html

греция

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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , греция, вакцинация, в мире