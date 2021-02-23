https://ria.ru/20210223/oslozhneniya-1598665315.html
Минздрав Греции сообщил о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19
Минздрав Греции сообщил о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19
В Греции врачи выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19, сообщила председатель Национального комитета по... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:49
2021-02-23T15:49
2021-02-23T17:47
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АФИНЫ, 23 фев — РИА Новости. В Греции врачи выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге.Вакцинация в Греции началась 27 декабря, медики сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По словам Теодориду, результаты в Греции "полностью соответствуют мировым научным данным".Генеральный секретарь службы первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус заметил, что Греция превосходит средний показатель охвата вакцинацией по ЕС."В последнее время наблюдается тенденция к росту записей на прием для вакцинации. На данный момент количество записей — на 1,42 миллиона уколов: 600 тысяч для первой дозы и 820 тысяч для второй дозы", — сказал Фемистоклеус.По его словам, на март жители сделали уже 720 тысяч записей на прием. Вскоре прививочные центры получат 112 тысяч доз от Pfizer, ранее поставили 24 тысячи доз от Moderna и 90 тысяч доз от AstraZeneca.В начале февраля швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, шесть человек погибли. В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны заявили, что ни один из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.В Нидерландах после вакцинации скончались по меньшей мере 15 пожилых людей, у 25 человек прививка вызвала анафилактический шок.
https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , греция, вакцинация, в мире
АФИНЫ, 23 фев — РИА Новости.
В Греции
врачи выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге.
"Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией", — сказала врач.
Вакцинация в Греции началась 27 декабря, медики сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По словам Теодориду, результаты в Греции "полностью соответствуют мировым научным данным".
Генеральный секретарь службы первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус заметил, что Греция превосходит средний показатель охвата вакцинацией по ЕС.
"В последнее время наблюдается тенденция к росту записей на прием для вакцинации. На данный момент количество записей — на 1,42 миллиона уколов: 600 тысяч для первой дозы и 820 тысяч для второй дозы", — сказал Фемистоклеус.
По его словам, на март жители сделали уже 720 тысяч записей на прием. Вскоре прививочные центры получат 112 тысяч доз от Pfizer, ранее поставили 24 тысячи доз от Moderna и 90 тысяч доз от AstraZeneca
.
В начале февраля швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, шесть человек погибли. В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны заявили, что ни один из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.
В Нидерландах после вакцинации скончались по меньшей мере 15 пожилых людей, у 25 человек прививка вызвала анафилактический шок.