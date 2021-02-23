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СМИ: Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах
СМИ: Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах
Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T20:59
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жерар депардье
франция
париж
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ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости. Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к делу.Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Она обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.Следствие было прекращено в июне 2019-го, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.
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жерар депардье, франция, париж

СМИ: Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах

20:59 23.02.2021 (обновлено: 21:42 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости. Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к делу.
Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Она обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.
Следствие было прекращено в июне 2019-го, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.
В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.
Актер Жерар Депардье дегустирует крымское вино в ресторане в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа 2020, 22:50
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
 
Жерар ДепардьеФранцияПариж
 
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