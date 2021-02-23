https://ria.ru/20210223/obvinenie-1598688433.html

СМИ: Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах

СМИ: Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и домогательствах

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T20:59

2021-02-23T20:59

2021-02-23T21:42

жерар депардье

франция

париж

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ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости. Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к делу.Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Она обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.Следствие было прекращено в июне 2019-го, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.

https://ria.ru/20200830/deparde-1576502173.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жерар депардье, франция, париж