В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
15:44 23.02.2021 (обновлено: 16:17 23.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Калиновка в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.
Ранее во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки один раз открыли огонь по территории республики.
"В нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия боевики 59-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) <…> открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия по району населенного пункта Калиновка", — заявил Филипоненко.
По его словам, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку у линии соприкосновения в Донбассе.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня, который должен действовать до полного урегулирования конфликта.