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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Калиновка в Донбассе, заявил... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:44
2021-02-23T16:17
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Калиновка в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.Ранее во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки один раз открыли огонь по территории республики."В нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия боевики 59-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) &lt;…&gt; открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия по району населенного пункта Калиновка", — заявил Филипоненко.По его словам, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку у линии соприкосновения в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня, который должен действовать до полного урегулирования конфликта.
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

15:44 23.02.2021 (обновлено: 16:17 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске
Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Калиновка в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.
Ранее во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки один раз открыли огонь по территории республики.
"В нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия боевики 59-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) <…> открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия по району населенного пункта Калиновка", — заявил Филипоненко.
По его словам, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку у линии соприкосновения в Донбассе.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня, который должен действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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