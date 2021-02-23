https://ria.ru/20210223/obstrel-1598664593.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Калиновка в Донбассе, заявил... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:44

2021-02-23T15:44

2021-02-23T16:17

сцкк

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Калиновка в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.Ранее во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки один раз открыли огонь по территории республики."В нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия боевики 59-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) <…> открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия по району населенного пункта Калиновка", — заявил Филипоненко.По его словам, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку у линии соприкосновения в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня, который должен действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210221/donbass-1598456725.html

донбасс

луганская народная республика

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сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире