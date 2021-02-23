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Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов
Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов
Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте,... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:10
2021-02-23T14:10
2021-02-23T16:53
марк рютте
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте, возглавляющего праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD), сообщает издание NL Times.Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов должны состояться 17 марта.Как сообщают представители VVD в регионах, неизвестные подрисовывают к лицу премьера гитлеровские усы или рисуют на плакатах свастики."Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе были и плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник", — заявил представитель партии Родерик тен Кортенаар в городе Вестерворт. Об испорченных нацистской символикой плакатах с премьером также сообщают в Пюттене и Лейдене.В населенном пункте Вледдер подобным образом был разрисован плакат с главой Минздрава Хуго де Йонге, представляющим партию "Христианско-демократический призыв".В конце января в Нидерландах начались массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В ряде городов протесты вылились в беспорядки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/sbu-1592159003.html
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марк рютте, нидерланды, в мире
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Вандалы в разных городах Нидерландов
стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте
, возглавляющего праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD), сообщает издание NL Times
.
Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов должны состояться 17 марта.
Как сообщают представители VVD в регионах, неизвестные подрисовывают к лицу премьера гитлеровские усы или рисуют на плакатах свастики.
"Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе были и плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник", — заявил представитель партии Родерик тен Кортенаар в городе Вестерворт. Об испорченных нацистской символикой плакатах с премьером также сообщают в Пюттене и Лейдене.
В населенном пункте Вледдер подобным образом был разрисован плакат с главой Минздрава Хуго де Йонге, представляющим партию "Христианско-демократический призыв".
В конце января в Нидерландах начались массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В ряде городов протесты вылились в беспорядки.