https://ria.ru/20210223/niderlandy-1598656510.html

Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов

Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов

Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:10

2021-02-23T14:10

2021-02-23T16:53

марк рютте

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте, возглавляющего праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD), сообщает издание NL Times.Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов должны состояться 17 марта.Как сообщают представители VVD в регионах, неизвестные подрисовывают к лицу премьера гитлеровские усы или рисуют на плакатах свастики."Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе были и плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник", — заявил представитель партии Родерик тен Кортенаар в городе Вестерворт. Об испорченных нацистской символикой плакатах с премьером также сообщают в Пюттене и Лейдене.В населенном пункте Вледдер подобным образом был разрисован плакат с главой Минздрава Хуго де Йонге, представляющим партию "Христианско-демократический призыв".В конце января в Нидерландах начались массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В ряде городов протесты вылились в беспорядки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/sbu-1592159003.html

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марк рютте, нидерланды, в мире