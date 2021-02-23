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Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов
Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов
Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте,... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:10
2021-02-23T16:53
марк рютте
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте, возглавляющего праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD), сообщает издание NL Times.Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов должны состояться 17 марта.Как сообщают представители VVD в регионах, неизвестные подрисовывают к лицу премьера гитлеровские усы или рисуют на плакатах свастики."Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе были и плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник", — заявил представитель партии Родерик тен Кортенаар в городе Вестерворт. Об испорченных нацистской символикой плакатах с премьером также сообщают в Пюттене и Лейдене.В населенном пункте Вледдер подобным образом был разрисован плакат с главой Минздрава Хуго де Йонге, представляющим партию "Христианско-демократический призыв".В конце января в Нидерландах начались массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В ряде городов протесты вылились в беспорядки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/sbu-1592159003.html
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марк рютте, нидерланды, в мире

Вандалы пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов

14:10 23.02.2021 (обновлено: 16:53 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вандалы в разных городах Нидерландов стали пририсовывать нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте, возглавляющего праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD), сообщает издание NL Times.
Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов должны состояться 17 марта.
Как сообщают представители VVD в регионах, неизвестные подрисовывают к лицу премьера гитлеровские усы или рисуют на плакатах свастики.
"Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе были и плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник", — заявил представитель партии Родерик тен Кортенаар в городе Вестерворт. Об испорченных нацистской символикой плакатах с премьером также сообщают в Пюттене и Лейдене.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 19:49
По прозвищу "Гитлер". На Украине задержали главаря неонацистов
В населенном пункте Вледдер подобным образом был разрисован плакат с главой Минздрава Хуго де Йонге, представляющим партию "Христианско-демократический призыв".
В конце января в Нидерландах начались массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В ряде городов протесты вылились в беспорядки.
 
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