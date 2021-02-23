https://ria.ru/20210223/nevskiy-1598692743.html

Невский — достойный герой для памятника на Лубянке, заявили в РПЦ

Невский — достойный герой для памятника на Лубянке, заявили в РПЦ

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T22:19

2021-02-23T22:19

2021-02-23T23:54

религия и мировоззрение

религия

россия

новости - религия и мировоззрение

музеон

александр невский

русская православная церковь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей венедиктов (журналист)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/15158/97/151589792_0:59:600:397_1920x0_80_0_0_7442bd1bacf9ce9c816f0adff07f5e30.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, канонизированному РПЦ."Александр Невский в свое время был выбран "именем России", поэтому, конечно, эта фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории. И очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — сказал Легойда РИА Новости. Он уточнил, что дискуссия о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку "вызывала разделение в нашем обществе"."Этого одного достаточно, чтобы ее не поддерживать", — сказал представитель Русской церкви. Среди других достойных кандидатов для памятника на Лубянке он также назвал царя Ивана III, который, по его словам, остается "недооцененным государем".В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского. Установка памятника на ЛубянкеРанее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках — на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два — памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.В Федерации еврейских общин России назвали Дзержинского символом репрессий и предложили установить на площади фонтан как "символ чего-то мирного". Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов предположил поставить на Лубянке памятник врачам или учителям. А глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предложил установить на Лубянке памятник Ивану III. Памятник Феликсу Дзержинскому — основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) — появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского. С 1920-х годов на ней располагалось здание ВЧК, а сейчас — комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

https://ria.ru/20210223/pamyatnik-1598691722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/pamyatnik-1598679536.html

россия

дзержинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, новости - религия и мировоззрение, музеон, александр невский, русская православная церковь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей венедиктов (журналист), владимир путин, дзержинский