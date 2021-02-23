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Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав МИД Евросоюза в Брюсселе призвал ЕС принять "твердый и единый ответ" на ситуацию с Алексеем... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T02:48
2021-02-23T02:48
россия
жан-ив ле дриан
алексей навальный
франция
в мире
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ПАРИЖ / ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав МИД Евросоюза в Брюсселе призвал ЕС принять "твердый и единый ответ" на ситуацию с Алексеем Навальным, при этом отметил необходимость сохранения каналов диалога с Россией, сообщил представитель французского ведомства.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Навального. МИД РФ, комментируя угрозу новых санкций ЕС, заявил, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. В Москве отметили, что укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС нелегитимных инструментов – ультиматумы, давление и санкции – вызывает лишь сожаление.В свою очередь глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что в Брюсселе прошло "глубокое обсуждение отношений ЕС с Россией"."Мы не хотим бесконечно говорить с Россией только языком санкций, но нельзя заменять причину последствиями. Мы хотим конструктивные отношения, но не можем игнорировать, когда возникают расхождения в отношении важных для нас ценностей", - сказал Корчок, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.Заседание глав МИД Евросоюза проходит спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита в Москву Борреля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ. Позже представитель главы дипломатии ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Навального, идет, он носит конфиденциальный характер.Высокопоставленный европейский представитель накануне заседания пояснил, что ряд стран уже внесли свои предложения по санкционным спискам, но пока нет окончательного решения и консенсуса по персоналиям. По словам европейского представителя, очередные рестрикции против России, скорее всего, будут приняты в рамках нового рамочного режима за нарушения прав человека.При этом, по мнению европейского источника, эти санкции не затронут представителей крупного российского бизнеса, как того требовали некоторые депутаты Европарламента. Речь пойдет лишь о лицах, которые, по мнению ЕС, непосредственно причастны к аресту Навального. При этом утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта, на котором европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую стратегию отношений с Москвой.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Сам Навальный и ряд западных стран утверждают, что его отравили боевым веществом сотрудники спецслужб РФ, российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального, но Россия все еще ждет ответа от Германии, где проходил лечение Навальный, на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598612784.html
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html
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россия, жан-ив ле дриан, алексей навальный, франция, в мире

Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным

02:48 23.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПАРИЖ / ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав МИД Евросоюза в Брюсселе призвал ЕС принять "твердый и единый ответ" на ситуацию с Алексеем Навальным, при этом отметил необходимость сохранения каналов диалога с Россией, сообщил представитель французского ведомства.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Навального. МИД РФ, комментируя угрозу новых санкций ЕС, заявил, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. В Москве отметили, что укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС нелегитимных инструментов – ультиматумы, давление и санкции – вызывает лишь сожаление.
"Министр призвал Европейский Союз принять твердый и единый ответ, также принимая во внимание как поддержку гражданского общества, так и необходимость сохранения каналов диалога с Россией", - говорится в коммюнике представителя французского МИД.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 22:19
МИД резко высказался о новых санкциях ЕС из-за Навального
В свою очередь глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что в Брюсселе прошло "глубокое обсуждение отношений ЕС с Россией".
"Мы не хотим бесконечно говорить с Россией только языком санкций, но нельзя заменять причину последствиями. Мы хотим конструктивные отношения, но не можем игнорировать, когда возникают расхождения в отношении важных для нас ценностей", - сказал Корчок, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.
Заседание глав МИД Евросоюза проходит спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита в Москву Борреля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ. Позже представитель главы дипломатии ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Навального, идет, он носит конфиденциальный характер.
Высокопоставленный европейский представитель накануне заседания пояснил, что ряд стран уже внесли свои предложения по санкционным спискам, но пока нет окончательного решения и консенсуса по персоналиям. По словам европейского представителя, очередные рестрикции против России, скорее всего, будут приняты в рамках нового рамочного режима за нарушения прав человека.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 20:58
Адвокат объяснила, чем грозит Навальному статус склонного к побегу
При этом, по мнению европейского источника, эти санкции не затронут представителей крупного российского бизнеса, как того требовали некоторые депутаты Европарламента. Речь пойдет лишь о лицах, которые, по мнению ЕС, непосредственно причастны к аресту Навального. При этом утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта, на котором европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую стратегию отношений с Москвой.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Сам Навальный и ряд западных стран утверждают, что его отравили боевым веществом сотрудники спецслужб РФ, российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального, но Россия все еще ждет ответа от Германии, где проходил лечение Навальный, на официальный запрос по этой ситуации.
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Юлия Навальная вернулась в Москву
 
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