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Морская держава
https://ria.ru/20210223/naryshkin-1597964330.html
Обращение Сергея Нарышкина к читателям проекта
Обращение Сергея Нарышкина к читателям проекта
Дорогие друзья! РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:00
2021-02-23T13:07
морская держава
морская держава
россия
объединенная судостроительная корпорация
сергей нарышкин
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Дорогие друзья!Наша страна – великая морская держава. Сегодня мы по праву гордимся мощью Военно-морского флота, отдаем дань традициям отечественного кораблестроения и умело используем многочисленные преимущества, которые приносит морская торговля. Однако так было далеко не всегда. Еще в конце XVII столетия Россия существенно отставала от западноевропейских стран, чьи флоты в ту пору безраздельно господствовали на морях, удерживая в повиновении огромные колониальные владения.Мысль о создании регулярного военно-морского флота с ранних лет овладела царем Петром I, глубоко понимавшим, как и его отец – царь Алексей Михайлович, прямую связь между развитием корабельного дела и положением страны на мировой арене. 30 октября 1696 года Боярской думой было принято судьбоносное постановление: "Морским судам быть". Этот императив до конца жизни направлял железную волю царя-реформатора, стал стержневой идеей его преобразований.Первые кораблестроительные программы побудили расширить мануфактурное производство. В поисках новых ресурсов на Урал и в Сибирь были отправлены десятки географических экспедиций. Широкое распространение получили математические и астрономические знания, произошел прорыв в гражданских технологиях и военном деле. Символом морского могущества страны стала ее новая столица на берегах Балтики – город Санкт-Петербург.Обретя мощный флот, Россия смогла одержать победу в Северной войне, окончательно утвердив за собой высокий статус империи – полноправного участника европейской политики.Новый онлайн-проект Российского исторического общества, МИА "Россия-сегодня" и AO "Объединенная судостроительная корпорация", приуроченный к 325-й годовщине создания российского флота, позволяет проследить путь развития корабельного дела в нашей стране и по-новому взглянуть на фигуру самого "царя-плотника". Полагаю, что знакомство с этим ресурсом будет полезно всем любителям отечественной истории. С.Е. Нарышкин
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
морская держава, россия, объединенная судостроительная корпорация, сергей нарышкин

Обращение Сергея Нарышкина к читателям проекта

09:00 23.02.2021 (обновлено: 13:07 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дорогие друзья!
Наша страна – великая морская держава. Сегодня мы по праву гордимся мощью Военно-морского флота, отдаем дань традициям отечественного кораблестроения и умело используем многочисленные преимущества, которые приносит морская торговля. Однако так было далеко не всегда. Еще в конце XVII столетия Россия существенно отставала от западноевропейских стран, чьи флоты в ту пору безраздельно господствовали на морях, удерживая в повиновении огромные колониальные владения.
Мысль о создании регулярного военно-морского флота с ранних лет овладела царем Петром I, глубоко понимавшим, как и его отец – царь Алексей Михайлович, прямую связь между развитием корабельного дела и положением страны на мировой арене. 30 октября 1696 года Боярской думой было принято судьбоносное постановление: "Морским судам быть". Этот императив до конца жизни направлял железную волю царя-реформатора, стал стержневой идеей его преобразований.
Первые кораблестроительные программы побудили расширить мануфактурное производство. В поисках новых ресурсов на Урал и в Сибирь были отправлены десятки географических экспедиций. Широкое распространение получили математические и астрономические знания, произошел прорыв в гражданских технологиях и военном деле. Символом морского могущества страны стала ее новая столица на берегах Балтики – город Санкт-Петербург.
Обретя мощный флот, Россия смогла одержать победу в Северной войне, окончательно утвердив за собой высокий статус империи – полноправного участника европейской политики.
Новый онлайн-проект Российского исторического общества, МИА "Россия-сегодня" и AO "Объединенная судостроительная корпорация", приуроченный к 325-й годовщине создания российского флота, позволяет проследить путь развития корабельного дела в нашей стране и по-новому взглянуть на фигуру самого "царя-плотника". Полагаю, что знакомство с этим ресурсом будет полезно всем любителям отечественной истории.
С.Е. Нарышкин
 
Морская державаМорская державаРоссияОбъединенная судостроительная корпорацияСергей Нарышкин
 
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