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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210223/mutatsiya-1598666489.html
В Чехии заподозрили появление южноафриканской мутации коронавируса
В Чехии заподозрили появление южноафриканской мутации коронавируса
Эксперты чешской Национальной референционной лаборатории (НРЛ) получили во вторник для исследований два предполагаемых образца "южноафриканской мутации"... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:59
2021-02-23T15:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
чехия
европа
в мире
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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Эксперты чешской Национальной референционной лаборатории (НРЛ) получили во вторник для исследований два предполагаемых образца "южноафриканской мутации" коронавируса, которая могла попасть в республику из-за рубежа, сообщила журналистам представитель Государственного института здравоохранения Клара Долакова."Пока НРЛ не подтвердила появление у нас "южноафриканского" штамма коронавируса. Есть информация о наличии двух образцов, из которых один подготовлен к исследованию, а второй не подходит для этого из-за низкой концентрации RNA. В обоих случаях подозрение падает на импорт из-за рубежа", - сказала Долакова.По словам Долаковой, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже предупредил национальные органы здравоохранения о том, что произошел большой рост мутационных вариантов коронавируса по всей Европе.Кроме того, согласно исследованиям британских медиков, опубликованным в издании New England Journal of Medicine, "южноафриканская мутация" коронавируса может на две трети снизить эффективность вакцин, в частности вакцины Pfizer/BioNTech. В связи с этим эксперты этих фирм, по данным СМИ, якобы готовы протестировать новую версию своей вакцины.В Чехии в настоящее время активно расширяется "британский" штамм коронавируса, который стал преобладающим в западных районах республики. Количество больных здесь в 3-4 раза превышает средние показатели по стране. Больницы городов Хеб и Тахов переполнены, в связи с чем пациентов приходится отправлять за 200-300 километров на юго-восток страны.По данным минздрава, в течение понедельника в республике зарегистрировано 11 233 новых больных коронавирусом, что на 2310 больше, чем в тот же день неделей ранее. Всего сейчас больны 120 823 человека. Госпитализированы 6572 человека, из которых 1329 находятся в реанимации или на ИВЛ, количество тяжелобольных является крупнейшим за все время пандемии.
https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html
https://ria.ru/20210222/mutatsii-1598578865.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, чехия, европа, в мире

В Чехии заподозрили появление южноафриканской мутации коронавируса

15:59 23.02.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / CDC
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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Эксперты чешской Национальной референционной лаборатории (НРЛ) получили во вторник для исследований два предполагаемых образца "южноафриканской мутации" коронавируса, которая могла попасть в республику из-за рубежа, сообщила журналистам представитель Государственного института здравоохранения Клара Долакова.
"Пока НРЛ не подтвердила появление у нас "южноафриканского" штамма коронавируса. Есть информация о наличии двух образцов, из которых один подготовлен к исследованию, а второй не подходит для этого из-за низкой концентрации RNA. В обоих случаях подозрение падает на импорт из-за рубежа", - сказала Долакова.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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По словам Долаковой, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже предупредил национальные органы здравоохранения о том, что произошел большой рост мутационных вариантов коронавируса по всей Европе.
Кроме того, согласно исследованиям британских медиков, опубликованным в издании New England Journal of Medicine, "южноафриканская мутация" коронавируса может на две трети снизить эффективность вакцин, в частности вакцины Pfizer/BioNTech. В связи с этим эксперты этих фирм, по данным СМИ, якобы готовы протестировать новую версию своей вакцины.
В Чехии в настоящее время активно расширяется "британский" штамм коронавируса, который стал преобладающим в западных районах республики. Количество больных здесь в 3-4 раза превышает средние показатели по стране. Больницы городов Хеб и Тахов переполнены, в связи с чем пациентов приходится отправлять за 200-300 километров на юго-восток страны.
По данным минздрава, в течение понедельника в республике зарегистрировано 11 233 новых больных коронавирусом, что на 2310 больше, чем в тот же день неделей ранее. Всего сейчас больны 120 823 человека. Госпитализированы 6572 человека, из которых 1329 находятся в реанимации или на ИВЛ, количество тяжелобольных является крупнейшим за все время пандемии.
Сотрудник в костюме биозащиты за работой в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, где производится анализ на новую коронавирусную инфекцию - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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