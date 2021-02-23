https://ria.ru/20210223/moskva-1598635231.html

Температура утром в Москве опустилась до минус 24,5

Температура утром в Москве опустилась до минус 24,5

Температура в российской столице утром во вторник опустилась до минус 24,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:09

2021-02-23T10:09

2021-02-23T10:10

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Температура в российской столице утром во вторник опустилась до минус 24,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха была ниже минус 24 градусов, отмечал ранее портал "Метеоновости". По области температура понижалась до минус 30 градусов.Утро в столице тоже оказалось морозным."Минус 24,5 ровно", - сказал Леус.Согласно его прогнозу, днем 23 февраля в Москве ожидаются высокое атмосферное давление - 768 миллиметров ртутного столба, небольшая облачность, без осадков, минус 15 - минус 17 в Москве, минус 14 - минус 19 - по области. По его словам, столица будет находиться практически в центре обширного антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом.

https://ria.ru/20210223/davlenie-1598634659.html

https://ria.ru/20210222/ottepel-1598608990.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество