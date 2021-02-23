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https://ria.ru/20210223/moshenniki-1598629591.html
Эксперты рассказали, откуда мошенники узнают персональные данные россиян
Эксперты рассказали, откуда мошенники узнают персональные данные россиян
Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:35
2021-02-23T08:35
сергей голованов
лаборатория касперского
group-ib
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через мошеннические сайты, рассказали РИА Новости эксперты."Часто именем и телефоном человек может просто сам поделиться, например, в социальных сетях. Также подобные данные могут собирать из утечек данных", - говорит ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Крупные компании серьезно относятся к своей кибербезопасности и крайне редко допускают утечки, однако у них может быть много подрядчиков, которые не всегда имеют необходимые ресурсы для обеспечения безопасности при обработке персональных данных, поясняет эксперт. "Более того, утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов запрашивают подобную информацию", - добавил он.Доступ к персональным данным клиентов компании мошенники могут получить и другим способом - через "своего человека" внутри. "Злоумышленники активно ищут инсайдеров, в том числе в банках, финансовых организациях, страховых компаниях, поскольку их мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны. Преступные группы, в том числе и мошеннические колл-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств", - рассказывает замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.Россияне также могут сами разгласить свои персональные данные, заполнив форму на фишинговом сайте, опубликовав фотографии документов и банковских карт на интернет-ресурсах.Мошенники часто комбинируют информацию о потенциальных жертвах из нескольких источников и используют ее, чтобы войти в доверие к людям. Тем не менее, только персональной информации недостаточно для проведения финансовых операций от лица жертвы. Поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать кому-либо данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию, заключил Голованов.
https://ria.ru/20210220/moshenniki-1598327336.html
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сергей голованов , лаборатория касперского, group-ib, общество

Эксперты рассказали, откуда мошенники узнают персональные данные россиян

08:35 23.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через мошеннические сайты, рассказали РИА Новости эксперты.
"Часто именем и телефоном человек может просто сам поделиться, например, в социальных сетях. Также подобные данные могут собирать из утечек данных", - говорит ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
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Крупные компании серьезно относятся к своей кибербезопасности и крайне редко допускают утечки, однако у них может быть много подрядчиков, которые не всегда имеют необходимые ресурсы для обеспечения безопасности при обработке персональных данных, поясняет эксперт. "Более того, утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов запрашивают подобную информацию", - добавил он.
Доступ к персональным данным клиентов компании мошенники могут получить и другим способом - через "своего человека" внутри. "Злоумышленники активно ищут инсайдеров, в том числе в банках, финансовых организациях, страховых компаниях, поскольку их мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны. Преступные группы, в том числе и мошеннические колл-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств", - рассказывает замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.
Россияне также могут сами разгласить свои персональные данные, заполнив форму на фишинговом сайте, опубликовав фотографии документов и банковских карт на интернет-ресурсах.
Мошенники часто комбинируют информацию о потенциальных жертвах из нескольких источников и используют ее, чтобы войти в доверие к людям. Тем не менее, только персональной информации недостаточно для проведения финансовых операций от лица жертвы. Поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать кому-либо данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию, заключил Голованов.
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Сергей ГоловановЛаборатория КасперскогоGroup-IBОбщество
 
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