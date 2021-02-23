https://ria.ru/20210223/moshenniki-1598629591.html

Эксперты рассказали, откуда мошенники узнают персональные данные россиян

Эксперты рассказали, откуда мошенники узнают персональные данные россиян

Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:35

2021-02-23T08:35

2021-02-23T08:35

сергей голованов

лаборатория касперского

group-ib

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Злоумышленники используют множество способов узнать персональные данные потенциальных жертв: чаще всего они получают имена и телефоны россиян из "брешей" в безопасности компаний или от своих информаторов в них, из социальных сетей граждан, а также через мошеннические сайты, рассказали РИА Новости эксперты."Часто именем и телефоном человек может просто сам поделиться, например, в социальных сетях. Также подобные данные могут собирать из утечек данных", - говорит ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Крупные компании серьезно относятся к своей кибербезопасности и крайне редко допускают утечки, однако у них может быть много подрядчиков, которые не всегда имеют необходимые ресурсы для обеспечения безопасности при обработке персональных данных, поясняет эксперт. "Более того, утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов запрашивают подобную информацию", - добавил он.Доступ к персональным данным клиентов компании мошенники могут получить и другим способом - через "своего человека" внутри. "Злоумышленники активно ищут инсайдеров, в том числе в банках, финансовых организациях, страховых компаниях, поскольку их мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны. Преступные группы, в том числе и мошеннические колл-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств", - рассказывает замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.Россияне также могут сами разгласить свои персональные данные, заполнив форму на фишинговом сайте, опубликовав фотографии документов и банковских карт на интернет-ресурсах.Мошенники часто комбинируют информацию о потенциальных жертвах из нескольких источников и используют ее, чтобы войти в доверие к людям. Тем не менее, только персональной информации недостаточно для проведения финансовых операций от лица жертвы. Поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать кому-либо данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию, заключил Голованов.

https://ria.ru/20210220/moshenniki-1598327336.html

https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей голованов , лаборатория касперского, group-ib, общество