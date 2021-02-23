https://ria.ru/20210223/moldaviya-1598673481.html

КС Молдавии признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры

КС Молдавии признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры

Конституционный суд Молдавии на заседании во вторник постановил, что решение президента Майи Санду повторно выдвинуть кандидатом на пост премьера экс-министра... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T17:30

2021-02-23T17:30

2021-02-23T18:55

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии на заседании во вторник постановил, что решение президента Майи Санду повторно выдвинуть кандидатом на пост премьера экс-министра финансов Наталью Гаврилицу было незаконным, заявила глава КС Домника Маноле.Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Президент Молдавии Майя Санду назначила кандидатом в премьеры Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Однако парламент отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом Гаврилицу. Социалисты опротестовали это решение в Конституционном суде и попросили оценить законность повторного выдвижения Гарилицы, отменить указ о ее выдвижении, а также ответить, можно ли считать, что Санду, отказавшись признать Дурлештяну кандидатом в премьеры, проигнорировала обязанности президента и нарушила Конституцию."Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы", — заявила Маноле, зачитывая решение суда.По ее словам, парламентские фракции должны вновь начать консультации с президентом страны по вопросу назначения кандидата на пост премьера. При этом КС посчитал необоснованным требование авторов обращения дать оценку отказу Санду выдвинуть кандидатом в премьеры Дурлештяну. Решение суда является окончательным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/moldaviya-1597884805.html

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майя санду, молдавия, в мире