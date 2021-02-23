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Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:33
2021-02-23T14:33
россия
вооруженные силы рф
день защитника отечества
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества, сообщили журналистам в военном ведомстве."Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ", - сказали в Минобороны.По информации ведомства, дань памяти защитникам Отечества отдали заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных сил, а также ветераны.Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты Почётного караула.Во всех гарнизонах ВС РФ 23 февраля проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
https://ria.ru/20210223/gosduma-1598656845.html
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россия, вооруженные силы рф, день защитника отечества, москва

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

14:33 23.02.2021
 
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© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ", - сказали в Минобороны.
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По информации ведомства, дань памяти защитникам Отечества отдали заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных сил, а также ветераны.
Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты Почётного караула.
Во всех гарнизонах ВС РФ 23 февраля проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
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РоссияВооруженные силы РФДень защитника ОтечестваМосква
 
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