https://ria.ru/20210223/metro-1598690443.html

В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"

В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"

Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T21:38

2021-02-23T21:38

2021-02-23T21:38

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии (1) закрыт на вход и выход по требованию полиции (перед салютом). Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход 1-2)", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210212/schukinskaya-1597178266.html

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московский метрополитен, общество