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В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"
В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"
Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:38
2021-02-23T21:38
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии (1) закрыт на вход и выход по требованию полиции (перед салютом). Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход 1-2)", - говорится в сообщении.
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московский метрополитен, общество

В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"

21:38 23.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПредставители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене
Представители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии (1) закрыт на вход и выход по требованию полиции (перед салютом). Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход 1-2)", - говорится в сообщении.
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Московский метрополитенОбщество
 
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