https://ria.ru/20210223/metro-1598690443.html
В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"
В Москве по требованию полиции закрыли вестибюль станции "Воробьевы горы"
Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:38
2021-02-23T21:38
2021-02-23T21:38
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589312636_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_33ee423702c847b0121f0c5432ca35bc.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" московского метрополитена закрыт по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии (1) закрыт на вход и выход по требованию полиции (перед салютом). Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход 1-2)", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210212/schukinskaya-1597178266.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589312636_64:0:2585:1891_1920x0_80_0_0_c2ecbfee08d7bc8d8d6bd9a8ae1527bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский метрополитен, общество